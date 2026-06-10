Mong “hồi sinh” cầu dang dở giữa đôi bờ sông Krông Nô

Người dân 2 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng hiện nay vẫn đang mong mỏi tái khởi động lại dự án cầu dân sinh qua sông Krông Nô, để thuận tiện việc đi lại giao thương và phát triển kinh tế - xã hội 2 địa phương.

Clip: Dự án cầu Quảng Phú dang dở gần 3 thập kỷ

Dự án cầu Quảng Phú được khởi công năm 1999, bắc qua sông Krông Nô, nối xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk với xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng. Công trình được phê duyệt thiết kế kỹ thuật kết cấu nhịp cầu treo dây văng, với chiều rộng mặt cầu 4,4m, dài 140m, tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng, do Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk (nay là Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Sau nhiều năm triển khai, đến năm 2004, dự án phải dừng thi công vì nhiều nguyên nhân. Thời điểm đó, công trình đã hoàn thành 4 trụ cầu, 4 dầm nhịp, khoảng 70% khối lượng với giá trị quyết toán hơn 6,4 tỷ đồng.

Dự án cầu Quảng Phú được triển khai từ năm 1999 bị bỏ hoang cho đến nay

Từ đó đến nay, công trình bị bỏ hoang, nhiều hạng mục đã xuống cấp theo thời gian, trong khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân ngày càng tăng.

Bà Đinh Thị Đào (xã Quảng Phú) cho biết: “Gia đình có 1ha cà phê tại xã Nam Ka, hàng ngày tôi phải đi thuyền vượt sông Krông Nô để đến rẫy canh tác vô cùng nguy hiểm. Vào mùa mưa, nước sông Krông Nô dâng cao, chảy siết vượt sông vô cùng nguy hiểm nên phải đi đường vòng hơn 15km mới đến được rẫy để làm việc. Bà con mong mỏi cây cầu được sớm khởi động trở lại để không còn cảnh nguy hiểm khi vượt sông, việc vận chuyển vật tư sản xuất và nông sản sẽ thuận lợi hơn, người dân sẽ đỡ vất vả”.

Dự án đã triển khai khoảng 70% khối lượng

Nhiều năm qua, người dân địa phương liên tục kiến nghị các cấp, ngành xem xét tiếp tục đầu tư dự án. Tuy nhiên, do những khó khăn về nguồn vốn và các quy định liên quan đến đầu tư công, công trình vẫn chưa thể được tái khởi động.

Bà Đinh Thị Đào trao đổi với PV Báo SGGP

27 năm kể từ ngày khởi công, cầu Quảng Phú vẫn dang dở giữa đôi bờ sông Krông Nô, với người dân nơi đây, vẫn kỳ vọng một ngày dự án được khởi động trở lại để cây cầu thực sự phát huy ý nghĩa như kỳ vọng ban đầu.

Người dân tại 2 địa phương mong mỏi dự án được hồi sinh để thuận tiện việc đi lại

Theo ông Phạm Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, nhu cầu đi lại, giao thương của người dân hai bên sông hiện rất lớn. Tuy nhiên, do cầu Quảng Phú chưa hoàn thành, người dân vẫn phải di chuyển đường vòng qua cầu treo Đức Xuyên với quãng đường khá xa. Nếu dự án được tiếp tục triển khai, việc kết nối giao thông, vận chuyển nông sản và phát triển kinh tế - xã hội của người dân 2 địa phương sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Địa phương mong muốn chính quyền xã Nam Ka phối hợp cùng xã Quảng Phú trao đổi, thống nhất kiến nghị các cơ quan chức năng sớm đánh giá hiện trạng công trình, từ đó xem xét phương án tiếp tục triển khai dự án đã dang dở.

Hiện nay, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đang xem xét phương án họp bàn với UBND tỉnh Lâm Đồng để khảo sát, kiểm tra đánh giá lại hiện trạng công trình cầu Quảng Phú. Nếu công trình đảm bảo các yêu cầu an toàn sẽ xem xét bổ sung vốn để tái khởi động lại dự án.

MAI CƯỜNG