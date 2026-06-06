Cầu ngưng thi công, dân đi lại khó khăn

Ngày 5-6, ông Nguyễn Nhân Đức, Chủ tịch UBND xã Hồng Dân (tỉnh Cà Mau), cho biết, việc thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa (đường tỉnh 978) đi qua địa bàn xã đang gặp vướng mắc vì còn hơn 10 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng; trong đó, khu vực thi công cầu 6.000 có 5 hộ chưa bàn giao.

“Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động nhưng một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, dẫn đến nhà thầu không thể triển khai thi công. Vì vậy, xã đã gửi hồ sơ xin ý kiến Sở Tư pháp và Công an tỉnh về cưỡng chế giao mặt bằng, bảo vệ thi công. Khi các cơ quan này đồng ý, xã sẽ triển khai thực hiện”, ông Đức thông tin.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa có chiều dài gần 11km, đi qua địa bàn xã Ninh Quới và xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 270 tỷ đồng, thời gian thực hiện là trong giai đoạn 2019-2025. Tuy nhiên, sau 6 năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành, nhiều cây cầu trên địa bàn xã Hồng Dân đang thi công dang dở. Trong số này, hạng mục cầu 6.000 hiện mới thi công xong phần nhịp chính, còn hai bên mố cầu chưa làm, đã ngưng thi công hơn một năm nay (ảnh). Hiện đường dẫn vào cầu xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

TẤN THÁI