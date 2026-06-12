Bị ảnh hưởng do thi công Cảng hàng không Cà Mau: Các hộ dân chưa đồng ý mức hỗ trợ thiệt hại

Liên quan vụ cá chết hàng loạt quanh khu bơm cát thi công dự án Cảng hàng không Cà Mau, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) vừa tổ chức buổi đối thoại giữa các hộ dân với đơn vị thi công dự án. Tùy mức độ thiệt hại, chủ đầu tư và đơn vị thi công đưa ra mức hỗ trợ khác nhau cho người dân, cao nhất khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, người dân bị ảnh hưởng chưa đồng ý, cho rằng mức hỗ trợ chưa tương xứng với thiệt hại thực tế.

Theo lãnh đạo phường Tân Thành, việc đối thoại với các hộ dân vẫn tiếp tục. Sau khi làm việc với toàn bộ các trường hợp bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng sẽ rà soát, đánh giá để xác định mức hỗ trợ thiệt hại cuối cùng.

Như Báo SGGP đã thông tin, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công khi bơm cát có đắp đập ngăn nước nhưng nước mặn vẫn tràn vào các ao nuôi cá, kênh rạch trên địa bàn khóm 3 và khóm 4, phường Tân Thành. Qua rà soát mới nhất, hơn 120 hộ dân ở phường Tân Thành có lúa, hoa màu và thủy sản bị ảnh hưởng. Các hộ nuôi cá bống tượng và cá chình chịu thiệt hại nặng nhất.

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