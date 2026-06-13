"Mắc kẹt" 30 năm trong quy hoạch di tích thành Hoàng Đế

Người dân ở tổ dân phố Nam Tân (phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) phản ánh về việc gần 30 năm qua, họ "mắc kẹt" trong khu vực quy hoạch di tích thành Hoàng Đế (thành Đồ Bàn).

Nhiều nhà dân trong khu vực quy hoạch di tích thành Hoàng Đế

Ông Nguyễn Văn Hòa (58 tuổi, tổ dân phố Nam Tân) cho biết, trước đây, di tích thành Hoàng Đế có diện tích quy hoạch hơn 300ha, sau đó điều chỉnh xuống còn 82ha. Tuy đã giảm diện tích, nhưng phạm vi quy hoạch vẫn ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân, trong đó có 55 hộ ở khu vực quy hoạch Thành Nội. Gia đình ông Hòa gồm 3 thế hệ với 10 thành viên sống chung một nhà, trên thửa đất rộng 500m2 có chung "sổ đỏ".

Ông Hòa cho biết: “Chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhà cửa xuống cấp không thể xây mới, chỉ sửa chữa tạm. Muốn tách thửa cũng không được. Khi cần vốn, muốn dùng sổ đỏ thế chấp thì bị ngân hàng từ chối”. Tương tự gia đình ông Hòa, nhiều hộ dân khác trong vùng quy hoạch di tích thành Hoàng Đế cũng sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp nhưng không thể sửa chữa, xây mới.

Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã có cuộc khảo sát tại thành Hoàng Đế nhằm phục dựng các hạng mục cốt lõi di tích này. Sau cuộc khảo sát, Sở VH-TT-DL tỉnh này được giao nhiệm vụ rà soát, lập lại quy hoạch, xác định vị trí các công trình cốt lõi. Hiện Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đang tham vấn các cơ quan chuyên môn, chuyên gia và Bộ VH-TT-DL để hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết di tích gốc.

Như vậy, sau nhiều lần điều chỉnh, quy hoạch di tích thành Hoàng Đế vẫn bỏ ngỏ, các hộ dân trong vùng quy hoạch vẫn phải... chờ.

NGỌC OAI