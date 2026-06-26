Chứng khoán chốt phiên cuối tuần tăng nhưng thanh khoản thấp

Tâm lý ngán ngại tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng” của nhà đầu tư khiến thanh khoản thị trường vẫn giao dịch ở vùng đáy.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần tăng trở lại nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục kéo chỉ số khi bộ 4 cổ phiếu VHM, VIC, VPL và VRE đồng loạt tăng, đóng góp cho VN-Index hơn 10 điểm, trong khi chỉ số chung chỉ tăng gần 9 điểm.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa: SSB tăng 5,92%, STB tăng 2,08%, VND tăng 1,44%, VPX tăng 1,97%, VCK tăng 1,67%; EIB, VCB, MBB, CTG, VPB… tăng gần 1%. Ngược lại, LPB giảm 5,36%, BVB giảm 2,13%, NVB giảm 1,37%, ORS giảm 1,1%, FTS giảm 1,31%, CTS giảm 1,97%; ABB, HDB, SSI, HCM, MBS… giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có sự phân hóa nhưng sắc xanh nhiều và mạnh hơn: VHM tăng 3,51%, VIC tăng 1,33%, VRE tăng 1,35%, NLG tăng 3,94%, NRC tăng 4,48%; NBB, DXG, VC3, KBC tăng gần 1%. Ngược lại, IDC giảm 1,22%; TCH, NVL, VPI, PDR, KDH, DIG giảm gần 1%.

Còn lại các nhóm cổ phiếu khác như: dầu khí, tiêu dùng, nguyên vật liệu, tiện ích… đều nghiêng về sắc đỏ.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,84 điểm (0,47%) lên 1.871,91 điểm với 128 mã tăng, 198 mã giảm và 42 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,61 điểm (0,5%) còn 317,83 điểm với 73 mã giảm, 60 mã tăng và 58 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở vùng đáy, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 16.100 tỷ đồng, tăng 2.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 16.800 tỷ đồng.

Điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng gần 482 tỷ đồng trên sàn HOSE sau 2 phiên bán ròng trước đó. Trong đó, chủ yếu mua ròng VHM gần 380 tỷ đồng, tiếp đến là VIC gần 120 tỷ đồng và POW hơn 75 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN