Giao dịch ảm đạm, VN-Index quay đầu giảm

Nhóm cổ phiếu của Vingroup giảm sâu góp phần kéo VN-Index đảo chiều giảm mạnh sau 3 phiên tăng trước đó.

Thị trường chứng khoán ngày 25-6 giao dịch ảm đạm, thanh khoản giảm về mức đáy trong 2 tuần.

Bộ tứ cổ phiếu nhà Vingroup giảm sâu (VIC giảm 2,39%, VRE giảm 2,31%, VHM giảm 1,94% và VPL giảm 2,9%) đã lấy của VN-Index khoảng 13 điểm trong tổng số gần 15 điểm giảm của chỉ số chung.

Không chỉ cổ phiếu Vingroup, nhóm cổ phiếu bất động sản nhìn chung đều “đỏ sàn”: NVL giảm 2,32%, TCH giảm 1,03%; CEO, KDH, NLG, DIG, CEO, VC3… giảm gần 1%.

Các nhóm cổ phiếu khác như dầu khí, tiêu dùng, công nghiệp cũng đồng loạt giảm. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh: BSR giảm 3,72%, GAS giảm 2,27%, GEX giảm 1,8%, GEE giảm 1,98%, GMD giảm 2,67%, PNJ giảm 3,14%...

Riêng nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hoá. Trong đó, cổ phiếu tăng có biên độ mạnh hơn góp phần giúp VN-Index đỡ giảm sâu như: TCB tăng 2,77%, MSB tăng 1,29%, OCB tăng 2,83, NAB tăng 1,94%, ABB tăng 1,68%, VAB tăng 2,7%, STB tăng 1,4%, VPX tăng 2,57%, TCX tăng 1,58%... Ngược lại, CTG giảm 1,18%, FTS giảm 1,29%, CTS giảm 1,74%, MBS giảm 1,5%; ACB, HDB, EIB, BID, VIB, VCI, ORS, SSI giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,9 điểm (0,8%) còn 1.863,07 điểm với 177 mã giảm, 119 mã tăng và 69 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,2 điểm (0,38%) lên 319,44 điểm với 65 mã tăng, 69 mã giảm và 54 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 13.800 tỷ đồng, giảm 3.800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 14.300 tỷ đồng, giảm 4.700 tỷ đồng so với phiên trước.

Thêm điểm trừ là khối ngoại quay lại bán ròng phiên thứ 2 trên sàn HOSE, với tổng giá trị bán ròng hơn gấp đôi phiên trước, ở mức gần 748 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VHM gần 181 tỷ đồng, CTG hơn 160 tỷ đồng và FPT hơn 137 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN