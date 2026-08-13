Giáo dục

Chuyển đổi trụ sở công an tỉnh thành cơ sở giáo dục

SGGPO

Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) tại số 15 Trường Chinh (phường Bà Rịa, TPHCM) được chuyển đổi công năng thành Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân V, trực thuộc Công an TPHCM. 

Theo Quyết định 4899/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân V (CAND V) của UBND TPHCM, trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Công an TPHCM, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở trường đặt tại số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa.

tru so cong an nhan dan.JPG
Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) là nơi đặt Trường Văn hóa CAND V. Ảnh: QUANG VŨ

Thông tin tuyển sinh năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển 890 học sinh từ lớp 1 đến lớp 10. Đối tượng tuyển sinh gồm con thương binh, con liệt sĩ CAND; gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng.

QUANG VŨ

Từ khóa

Công an TPHCM UBND TPHCM Tư cách pháp nhân Trường Chinh Đối tượng tuyển sinh Con dấu CAND Vũng Tàu Trường Văn hóa CAND V

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn