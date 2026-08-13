Chuyển đổi trụ sở công an tỉnh thành cơ sở giáo dục

Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) tại số 15 Trường Chinh (phường Bà Rịa, TPHCM) được chuyển đổi công năng thành Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân V, trực thuộc Công an TPHCM.

Theo Quyết định 4899/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân V (CAND V) của UBND TPHCM, trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Công an TPHCM, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở trường đặt tại số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa.

Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) là nơi đặt Trường Văn hóa CAND V. Ảnh: QUANG VŨ

Thông tin tuyển sinh năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển 890 học sinh từ lớp 1 đến lớp 10. Đối tượng tuyển sinh gồm con thương binh, con liệt sĩ CAND; gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng.

QUANG VŨ