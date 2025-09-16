Chuyển động từ cơ sở trong xây dựng chính quyền số

TPHCM phấn đấu đến tháng 10 đưa toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) lên môi trường số, tiến tới chỉ thực hiện trực tuyến, không còn nộp hồ sơ giấy. Cấp xã được xác định là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trực tuyến, sử dụng các dịch vụ công để thành phố thực hiện mục tiêu này.

Hướng dẫn từng chi tiết

Giữa tháng 9, ông Nguyễn Văn Thanh (ngụ khu phố 38, phường An Phú Đông) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông thực hiện thủ tục liên thông khai sinh, bảo hiểm y tế, nhập khẩu cho con. Vừa đến trung tâm, ông Thanh được đội ngũ thanh niên tình nguyện hướng dẫn tra cứu dữ liệu về tình trạng hôn nhân và lấy số thứ tự tại ki-ốt thông minh.

Công an phường An Phú Đông (TPHCM) hỗ trợ người dân số hóa hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh: NGÔ BÌNH

Trong lúc chờ đến lượt, ông Thanh được cán bộ trung tâm hỗ trợ số hóa hồ sơ, hướng dẫn sử dụng VNeID để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia và đăng ký các bước thủ tục liên thông khai sinh, bảo hiểm y tế, nhập nơi thường trú cho con. Chỉ mất khoảng 5 phút, ông Thanh nhận được mã hồ sơ và tin nhắn thông báo hẹn ngày trả kết quả qua điện thoại. “Tôi thấy đăng ký liên thông và trực tuyến như vậy sẽ bớt được thời gian đi lại nhiều lần, không phải photocopy các văn bản giấy và có liên kết với bưu điện để nhận kết quả tại nhà rất tiện”, ông Thanh chia sẻ.

Mỗi ngày, hàng trăm lượt người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông thực hiện hồ sơ TTHC đều được hỗ trợ số hóa thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông, cho biết, trung tâm có 2 ki-ốt phục vụ tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ; thông tin TTHC. Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trực tuyến, ứng dụng chuyển đổi số, phường phối hợp với các đơn vị thực hiện giải pháp tích hợp thanh toán trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TPHCM.

Cũng như phường An Phú Đông, các phường, xã, đặc khu tại TPHCM đang phát huy lực lượng thanh niên tình nguyện, tổ công nghệ cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trực tuyến. Ông Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, đánh giá: lực lượng thanh niên tình nguyện từ Học viện Cán bộ TPHCM phát huy vai trò rất tốt trong hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trực tuyến qua cổng dịch vụ công và các hệ thống của TPHCM. Vì vậy, phường Sài Gòn đã chủ động đề nghị Học viện Cán bộ TPHCM tiếp tục bố trí thanh niên tình nguyện hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để hỗ trợ người dân.

Xây dựng đội ngũ thành thạo công nghệ

Cuối tháng 8, phường Bến Thành ký kết hợp tác với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM về thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số nhằm triển khai các hoạt động gắn kết, đồng bộ với những chương trình, nền tảng số do thành phố ban hành, bảo đảm tính thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông (TPHCM). Ảnh: NGÔ BÌNH

Theo bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, sự phối hợp này sẽ tạo điều kiện để người dân, cán bộ, công chức, viên chức phường tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ số; đặc biệt là những nền tảng phục vụ hành chính công, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phường cũng triển khai “Biệt đội hỗ trợ số phường Bến Thành” với 54 đoàn viên, hội viên, cán bộ trẻ trở thành lực lượng xung kích, trực tiếp đồng hành cùng người dân trong từng thao tác, dịch vụ công trực tuyến.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, biệt đội sẽ đồng hành người dân trong việc cài đặt, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng các ứng dụng số như VNeID, Công dân số TPHCM, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cùng các tiện ích số trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Tương tự, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông Nguyễn Ngọc Ẩn, thông tin, đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông tiếp nhận hơn 21.000 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 99,9%.

TPHCM đặt mục tiêu đến ngày 1-10, 100% TTHC được tiếp nhận qua môi trường điện tử, tiến tới chỉ thực hiện trực tuyến, không còn hình thức nộp hồ sơ giấy. Thành phố tập trung triển khai công tác bảo đảm vận hành thông suốt các ứng dụng công nghệ thông tin khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố sẽ triển khai thử nghiệm hệ thống robot thông minh phục vụ tiếp công dân tại địa điểm UBND các phường Sài Gòn, An Lạc, Phú Nhuận, Thủ Dầu Một, Phú Mỹ.

Theo Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh, TPHCM đang triển khai bình dân học vụ số thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ hành chính công do thành phố cung cấp trên môi trường số, hướng đến cung cấp tất cả TTHC trên môi trường số. Do đó, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đồng hành, hỗ trợ các phường, xã, đặc khu để xây dựng, đào tạo lực lượng nòng cốt tại cơ sở, như các tổ chức chính trị - xã hội, thanh niên tình nguyện, cán bộ, công chức… Lực lượng này “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số. Bên cạnh đó, trung tâm tuyên truyền, hướng dẫn trên không gian mạng như xây dựng các video, infographic ngắn, sinh động để minh họa, hướng dẫn người dân làm việc với thành phố thông qua công cụ trực tuyến.

NGÔ BÌNH - HỒNG HẢI