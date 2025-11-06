Chuyên gia góp ý về xây dựng Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Ngày 6-11, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến của chuyên gia về xây dựng công trình đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TPHCM.

Các chuyên gia tham gia buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia góp ý về quy hoạch không gian, bố cục công trình.

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TPHCM, cho biết vị trí của đài tưởng niệm rất đẹp nhưng công trình không nên xây dựng quá bi tráng. Qua tượng đài, người dân có thể thấy được mất mát lớn của quá khứ để hướng về tương lai tươi sáng hơn.

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu đóng góp ý kiến

Ông Phạm Đức Hải, Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội, Trường Đại học Sài Gòn đề xuất, công viên tượng đài phải thể hiện được 3 ý tưởng: Đau thương và yêu thương; khốc liệt và kiên cường; mong đợi và khát vọng, để thấy được sau đại dịch là sự mong đợi, khát vọng xây dựng một thành phố đáng sống, giàu đẹp hơn.

Đồng quan điểm, PGS-TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (trước đây), đề xuất, ngoài đài tưởng niệm phải có nhà truyền thống để tóm lược cuộc chiến phòng, chống Covid-19.

Trong đó, nêu rõ chủ trương "chống dịch như chống giặc" của Trung ương, Thành ủy - UBND TPHCM, hoạt động của lãnh đạo, gương sáng của tuyến đầu như bác sĩ, quân đội, công an. Quan trọng nhất là phải toát lên được sự đồng lòng đoàn kết của nhân dân trong chống dịch Covid-19.

PGS-TS Phan Xuân Biên góp ý

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Phó Chủ tịch Hội quy hoạch và phát triển TPHCM cho rằng, việc xây dựng đài tưởng niệm không nhất thiết phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM đề nghị, đài tưởng niệm không chỉ là nơi để mọi người lắng đọng cảm xúc, mà còn là bài học về những đại dịch có thể xảy ra nếu không có sự chuẩn bị tốt.

"Đây là công trình phức tạp, cần thời gian lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc cho phù hợp", GS-TS Nguyễn Xuân Tiên nói.

GS-TS Nguyễn Xuân Tiên đóng góp ý kiến

TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử TPHCM cho rằng, ý nghĩa của đài tưởng niệm phải thể hiện được ký ức của lịch sử, tình nghĩa, đoàn kết, đồng thuận của người dân với chính quyền trong phòng, chống đại dịch.

"Do đó, kiến trúc sư khi thiết kế phải thể hiện được ý tưởng quan trọng nhất này, còn tất cả nội dung khác nên đưa vào nhà tưởng niệm đặt trong khuôn viên", TS Nguyễn Thị Hậu nói.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu đóng góp ý kiến

Thạc sĩ Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch TPHCM đề nghị giữ lại cây xanh và các công trình (biệt thự) trong khu đất xây dựng đài tưởng niệm. Bên cạnh đó, mở rộng không gian thiết kế và phải điều chỉnh quy hoạch phân khu.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn quốc tế ENCITY cũng cho rằng, nên giữ những công trình có lịch sử lâu đời trong khuôn viên làm đài tưởng niệm. Việc giữ lại này có thể sử dụng cho mục đích giáo dục, tổ chức sự kiện, hội thảo. Ngoài ra, có thể làm thêm các công trình ngầm để không ảnh hưởng tới cây xanh và các công trình phía trên.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn quốc tế ENCITY đóng góp ý kiến

Kết thúc buổi tọa đàm, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho biết, tất cả các ý kiến, đóng góp của chuyên gia sẽ được viện tổng hợp trình, tham mưu UBND TPHCM.

VĂN ANH