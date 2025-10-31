TPHCM lấy ý kiến người dân về biểu tượng tri ân tinh thần vượt qua đại dịch Covid-19

Thời gian lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 1-11-2025 đến 15-11-2025.

Sở VH-TT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND 168 xã, phường, đặc khu và các doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh (MCN).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM về việc tổ chức lấy ý kiến ý tưởng công trình Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM.

Sở VH-TT đã soạn thảo nội dung thông tin (Mẫu báo cáo số liệu.docx) lấy ý kiến nhân dân về ý tưởng công trình với 3 nội dung lớn theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM, trên không gian mạng trong vòng 15 ngày để kịp thời hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2026.

Một là, từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc của thành phố qua số liệu tăng trưởng GRDP.

Hai là, tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Thành phố và cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Ba là, lời nhắc nhở cho tương lai, là bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau.

Sở VH-TT đề nghị UBND 168 xã, phường, đặc khu và MCN phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân trên không gian mạng về Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch Covid- 19.

Cụ thể, UBND 168 xã, phường, đặc khu triển khai tuyên truyền rộng rãi trên không gian mạng về việc lấy ý kiến nhân dân đối với công trình Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch Covid-19.

Tổ chức triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân (đến tận khu phố, ấp) về công trình Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM.

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (TPHCM) nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

MCN cũng được đề nghị đồng hành cùng Thành phố trong việc tuyên truyền nội dung lấy ý kiến nhân dân đối với công trình Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 trên các nền tảng số của đơn vị đang vận hành. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến mọi tầng lớp nhân dân thông qua các nền tảng đa kênh.

Thời gian lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 1-11-2025 đến 15-11-2025. Các đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở VH-TT trước 11 giờ ngày 16-11-2025 để tổng hợp báo cáo UBND TPHCM qua thư điện tử ttdt.svhtt@tphcm.gov.vn.

THU HƯỜNG