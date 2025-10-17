Chuyển tải kịp thời tiếng nói của người dân

Những ngày qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM đang lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Những buổi góp ý diễn ra sôi nổi, điểm chung là các ý kiến đều hướng đến tinh thần: văn kiện phải thật sự “thấm” vào đời sống, thể hiện được tiếng nói của người dân và đưa ra giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hiểu dân, nói điều dân mong mỏi

Tại các buổi góp ý, nhiều ý kiến bày tỏ thống nhất với đánh giá về kết quả hoạt động thời gian qua của MTTQ Việt Nam các cấp tại TPHCM với việc triển khai có trọng tâm, trọng điểm các cuộc vận động, phong trào thi đua. Các hoạt động giảm nghèo bền vững, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, tạo nền tảng vững chắc, ổn định cho sự phát triển của địa phương…

Ông Bùi Xuân Tự, cựu chiến binh ở phường Đông Hòa, cho rằng dự thảo văn kiện đã đánh giá toàn diện về tình hình nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời gửi gắm mong muốn MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư văn hóa, đoàn kết, nghĩa tình và phát huy dân chủ cơ sở với những việc làm thiết thực.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (bìa phải) khảo sát, đánh giá các công trình, chương trình trọng tâm của hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn TPHCM. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Theo nhiều ý kiến góp ý tại các phường, xã, văn kiện cần phản ánh sâu hơn những vấn đề dân sinh cụ thể. Tâm huyết góp ý cho văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM, bà Nguyễn Thị Hồng, Bí thư chi bộ khu phố Đông B, phường Đông Hòa, nêu ý kiến: văn kiện cần nêu bật hơn nữa vai trò của cán bộ cơ sở, quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền ở cơ sở, đặc biệt là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cũng theo bà Hồng, để phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tiếp tục được phát huy, MTTQ cần phát huy mạnh tinh thần tự quản trong nhân dân, xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt là phát huy vai trò của hội phụ nữ, chủ nhà trọ, doanh nghiệp trong công tác vận động người dân tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Góp ý kiến tại hội nghị do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức, nhiều đại biểu cho rằng thước đo hiệu quả hoạt động của MTTQ không nằm ở số lượng cuộc vận động hay phong trào thi đua, mà ở mức độ đồng thuận xã hội. MTTQ phải thực sự trở thành nơi tập hợp trí tuệ, nơi tiếng nói của người dân được lắng nghe và chuyển tải kịp thời. Nếu người dân cảm thấy mình được tôn trọng, được tham gia, được chia sẻ, thì mọi chủ trương dù khó đến đâu cũng dễ đi vào cuộc sống.

Xây dựng “Mặt trận số”, triển khai phần mềm giám sát Ngày 16-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến thiết thực đóng góp vào nội dung dự thảo văn kiện. Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự thảo văn kiện có nhiều điểm mới, mang tầm nhìn chiến lược và dấu ấn đặc biệt, tạo nền tảng quan trọng để MTTQ Việt Nam TPHCM cụ thể hóa thành các chương trình hành động phù hợp với thực tiễn TPHCM trong giai đoạn 2025-2030. Văn kiện đã đề ra những đột phá mới. Đó là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, xây dựng “Mặt trận số”, triển khai phần mềm giám sát tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú, thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Cùng với đó là những công trình, đề án mang tính biểu tượng như “Thành phố muôn sắc hoa”, “Gia đình Việt với sinh viên Lào - Campuchia”, chương trình “Chung sức vì thành phố nghĩa tình, bao dung, phát triển”... Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đang tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, đến nay đã có hơn 500 lượt tham gia góp ý.

Lấy đồng thuận xã hội làm thước đo hiệu quả

Một trong những mục tiêu được đề ra tại dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là: MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố làm tốt vai trò nòng cốt để nhân dân là chủ, làm chủ, lấy nhân tố con người là trung tâm, là chủ thể. Đồng thời củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ động tham gia vào quá trình bảo đảm, chăm lo đời sống nhân dân, bồi dưỡng sức dân; lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm của mọi chủ trương, chính sách…

Từ thực tiễn, nhiều ý kiến kiến nghị văn kiện lần này cần nhấn mạnh vai trò của MTTQ trong thúc đẩy dân chủ cơ sở, không chỉ “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” mà còn “dân tham gia, dân thụ hưởng”. Muốn vậy, MTTQ cần tăng cường cơ chế phản biện, giám sát độc lập, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, như quy hoạch, đất đai, môi trường, y tế, giáo dục.

Theo TS Lương Bạch Vân, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về đối ngoại, nhân dân kiều bào, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cả nước đang tập trung xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân. Vì vậy, công tác trong hệ thống MTTQ trong nhiệm kỳ mới cũng phải khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động. Đó là, lấy người dân làm trung tâm của đại đoàn kết, lấy đồng thuận xã hội làm thước đo hiệu quả hoạt động của MTTQ. Những vấn đề cốt lõi của thành phố, từ an sinh xã hội bền vững, môi trường sống an toàn, tinh thần đoàn kết sáng tạo, đến vai trò giám sát của người dân…, cần được thể hiện rõ, gắn với phương châm hành động cụ thể.

Góp ý kiến tại Đại hội MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa, các đại biểu đề nghị MTTQ cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy người dân làm trung tâm. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, gắn bó với người dân. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, chú trọng các vấn đề dân sinh, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, cần phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn gắn với xây dựng đô thị xanh, văn minh, nghĩa tình. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và mục tiêu phát triển của địa phương.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiều phường, xã tại TPHCM Ngày 16-10, MTTQ Việt Nam nhiều phường, xã tại TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Long Điền đã hiệp thương cử bà Mã Lê Phương Thảo giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bàu Bàng đã hiệp thương cử ông Nguyễn Tấn Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bến Cát hiệp thương cử bà Phan Ái Thanh Dung làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, tham dự đại hội. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Tân Định hiệp thương cử bà Nguyễn Đinh Minh Phương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn đề nghị MTTQ phường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Phước Hòa hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Diễm Đang giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa đã hiệp thương cử ông Phạm Thế Hiển giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. TRÚC GIANG - ĐÔNG SƠN - TÂM TRANG - VĂN CHÂU

NGÔ BÌNH - VĂN CHÂU - THÁI PHƯƠNG