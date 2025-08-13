Chuyển từ hợp tác kinh tế sang liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 13-8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, nêu bật ý nghĩa và kết quả đạt được của chuyến công tác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn

* PHÓNG VIÊN: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã đạt được những kết quả quan trọng nào?

* Phó Thủ tướng, Bộ trưởng BÙI THANH SƠN: Có thể nói, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm Hàn Quốc rất thành công, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất. Trong 4 ngày tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư đã có chương trình làm việc hết sức phong phú, đa dạng với các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, chính giới, tổ chức kinh tế, văn hóa, nhà khoa học, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và những người bạn Hàn Quốc yêu mến Việt Nam.

Ấn tượng trước những thành tựu phát triển quan trọng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh đất nước Việt Nam vĩ đại, con người Việt Nam vĩ đại, kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc sẽ tiếp tục đạt được những kỳ tích mới trong phát triển đất nước. Xuyên suốt trong các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc song phương, các nhà lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục có bước chuyển mới, thực chất, hiệu quả, chặt chẽ và bền vững hơn nữa, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đồng thời, hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa các chuyến thăm, giao lưu tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, mở rộng hợp tác kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

* Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về những kết quả trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực?

* Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề xuất với phía Hàn Quốc định hình tầm nhìn chiến lược mới, chuyển từ hợp tác kinh tế sang liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Trong đó, có việc thúc đẩy hợp tác cùng phát triển chuỗi sản xuất, mở cửa thị trường hàng hóa của nhau và hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu, điểm đến chiến lược cho xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, đồng thời mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị tại Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực trở thành trụ cột mới của quan hệ song phương; nhất trí phối hợp phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính sách đổi mới sáng tạo số. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, hỗ trợ các gia đình Việt - Hàn và hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới.

*Việt Nam sẽ có những phương hướng cụ thể nào để hiện thực hóa các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này, thưa Phó Thủ tướng?

* Ngay sau cuộc hội đàm với Tổng thống Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương Việt Nam khẩn trương rà soát, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đề xuất mở rộng, thiết lập các cơ chế đối thoại cần thiết, xử lý nhanh chóng và thuận lợi các vấn đề có thể phát sinh trong hợp tác.

Trên cơ sở tuyên bố chung, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết trong chuyến thăm, đặc biệt là về hợp tác khoa học - công nghệ; kinh tế, thương mại, đầu tư; giao lưu, quảng bá về văn hóa, thể thao, du lịch… Sắp tới, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc sẽ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp giải trí và hỗ trợ Việt Nam xây dựng, triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu, phối hợp mở rộng ngành nghề và quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tại Hàn Quốc; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp định hướng phát triển của hai bên.

Hai bên cũng cam kết tiếp tục duy trì phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, Tiểu vùng Mê Công... Trước mắt, hai bên sẽ tích cực phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mê Công - Hàn Quốc cuối năm 2025; Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc vào năm 2025 và tại Việt Nam vào năm 2027.

BÍCH QUYÊN