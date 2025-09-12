Cơ cấu lại ngành dịch vụ để tăng sức bật cho “siêu đô thị” TPHCM

Chiều 12-9, tại phường Vũng Tàu, Sở Công thương TPHCM tổ chức tọa đàm “TPHCM - Trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao: Định hướng và giải pháp đột phá”. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp tham dự.

Tàu 200 ngàn DWT cập cảng Gemalink. Ảnh: Quang Vũ

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Vũ Đoàn Thái Long, Quản lý dự án cấp cao Công ty Roland Berger Việt Nam, cho biết dịch vụ ngày càng khẳng định vai trò trụ cột khi tỷ trọng trong GRDP của TPHCM đã tăng từ 40% năm 2010 lên 51% năm 2024, chính thức vượt công nghiệp. Tuy nhiên, so với các trung tâm dịch vụ lớn trong khu vực, Thành phố vẫn còn khoảng cách khá xa: Bangkok đạt 88%, Singapore 71%, Kuala Lumpur 70%. Dù vậy, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2020-2024 của TPHCM đạt 7,8%/năm, cao hơn Singapore và Seoul, cho thấy tiềm năng bứt phá lớn.

Ông Long chỉ ra các thách thức như hạ tầng kết nối hạn chế, mô hình kinh doanh truyền thống, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số, năng lực cạnh tranh thấp. Giải pháp được đề xuất là phân vùng chức năng: TPHCM tập trung dịch vụ tài chính, Bình Dương phát triển công nghệ cao và vận tải, Bà Rịa – Vũng Tàu khai thác du lịch, cảng biển.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy, Thành viên Hội đồng khoa học Trường Tài năng, Đại học Kinh tế TPHCM

Đồng quan điểm về sự cần thiết của đột phá, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy (Đại học Kinh tế TPHCM) nhấn mạnh việc bổ sung hai nhóm ngành dịch vụ kinh tế số và đào tạo bên cạnh 9 ngành dịch vụ trọng điểm là bước đi đúng hướng. Theo bà, TPHCM cần mạnh dạn kiến nghị cơ chế đặc thù, thành lập hội đồng chuyên trách, đồng thời phát triển thương hiệu dịch vụ cao cấp gắn với bản sắc quốc gia để tránh bị phụ thuộc doanh nghiệp nước ngoài.

Bà Võ Thị Ngọc Thúy nhấn mạnh, TPHCM cần xây dựng các sản phẩm dịch vụ cao cấp mang thương hiệu riêng, gắn với bản sắc quốc gia. Nếu để khoảng trống này, thị trường dễ bị doanh nghiệp nước ngoài chiếm lĩnh, và khi họ rút đi, Thành phố sẽ mất chỗ đứng.

Theo bà, cần sớm hình thành cơ chế nuôi dưỡng thương hiệu dẫn đầu, đủ sức tạo dựng hệ sinh thái dịch vụ cao cấp. Bài học từ Samsung cho thấy, một thương hiệu lớn không chỉ dừng lại ở sản phẩm cốt lõi mà còn mở rộng thành hệ sinh thái dịch vụ đi kèm. Trên hết, TPHCM phải tiên phong tạo xu thế và đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định việc hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành “siêu đô thị quốc tế” với nhiều lợi thế cộng hưởng. Mục tiêu của Thành phố là trở thành trung tâm dịch vụ ngang tầm các đô thị lớn trong khu vực, dẫn dắt kinh tế số và kinh tế tri thức.

Để hiện thực hóa, Thành phố tập trung triển khai các đề án trọng điểm: xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, nâng tầm dịch vụ logistics gắn với hệ thống cảng biển chiến lược, thúc đẩy giáo dục quốc tế, y tế chất lượng cao, du lịch chất lượng cao, thu hút đầu tư công nghệ cao, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và hình thành khu dịch vụ chuyên ngành hiện đại. Đây sẽ là những trụ cột then chốt đưa dịch vụ trở thành động lực chính trong cơ cấu kinh tế.

Theo đánh giá, tọa đàm lần này là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trao đổi, đề xuất chính sách đột phá về thuế, đất đai, nhân lực, chuyển đổi số, đồng thời góp ý cho các đề án lớn như trung tâm triển lãm quốc tế, trung tâm thời trang kết hợp đào tạo, nghiên cứu phát triển, thương mại và trình diễn.

Kết luận tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc và cầu thị mọi ý kiến đóng góp, cụ thể hóa thành chương trình hành động, chính sách và kế hoạch phát triển, nhằm đưa TPHCM ngày càng năng động, hiện đại, xứng đáng là trung tâm dịch vụ cao cấp của cả nước và khu vực”.

THI HỒNG - QUANG VŨ