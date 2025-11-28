Gia Lai khởi động loạt dự án đô thị, nghỉ dưỡng hơn 11.000 tỷ đồng

Sáng 28-11, UBND tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và khởi động 3 dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi tại đầm Đề Gi cho Công ty CP Arque Degi.

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đại diện các nhà đầu tư, tỷ phú đến từ Thụy Sĩ, Monaco, Panama.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Công ty CP Arque Degi

3 dự án được trao chứng nhận đăng ký đầu tư ở đầm Đề Gi, gồm: khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam Đề Gi (phân khu 16.1), Trung tâm đầm Đề Gi (phân khu 16.2) và Bắc đầm Đề Gi (phân khu 16.3). Đây là những dự án mở đầu cho định hướng xây dựng tổ hợp kinh tế – du lịch đẳng cấp tại khu vực Cát Tiến – Đề Gi.

Ông Tống Đức Hiếu, Chủ tịch Tập đoàn Lạc Việt, Giám đốc Công ty CP Arque Degi, cho biết, doanh nghiệp đã nghiên cứu kỹ lưỡng đầm Đề Gi và khu vực xung quanh hơn 5.200ha nhằm phát triển quần thể nghỉ dưỡng – đô thị xa hoa cấp quốc tế, gồm khách sạn, villas nổi, biệt thự núi, bến siêu du thuyền, sân golf, khu đô thị biển, đảo tỷ phú…

Ba dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi triển khai trên khu vực đầm Đề Gi, vốn trên 8.500 tỷ đồng

Riêng 3 dự án khởi động có quy mô lần lượt 225ha (hơn 2.277 tỷ đồng), 187ha (hơn 2.695 tỷ đồng) và 160ha (hơn 3.581 tỷ đồng).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, các dự án là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, góp phần định vị Gia Lai trên bản đồ du lịch cao cấp, thu hút giới siêu giàu, các nhân vật hoàng gia, chính trị gia, nghệ sĩ quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc trao đổi với các nhà đầu tư

Bí thư đề nghị UBND tỉnh lập ngay Tổ công tác hỗ trợ dự án; giải quyết thủ tục hành chính “nhanh nhất, tốt nhất”, xử lý vướng mắc bằng tinh thần linh hoạt – đồng bộ, đóng mở theo giờ, không theo ngày. Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án với tiêu chuẩn cao nhất, tuân thủ quy định về môi trường, xây dựng, an ninh trật tự.

Tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành, tạo môi trường đầu tư an toàn – minh bạch – hiệu quả, đưa khu vực Đề Gi – An Lương trở thành cực tăng trưởng mới, hiện đại.

Doanh nghiệp trao hỗ trợ giúp người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua

Trưa cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai làm việc, trao giấy chứng nhận nhà đầu tư cho dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 cho Công ty TNHH Blooming Sky. Dự án có diện tích hơn 300ha, tổng vốn gần 2.600 tỷ đồng, tại ven biển xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.

Theo cam kết đầu tư các doanh nghiệp, các dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2025-2032, đưa vào khai thác từ năm 2030-2032.

Dịp này, Công ty TNHH Blooming Sky và Công ty CP Arque Degi trao hỗ trợ 3 tỷ đồng ủng hộ người dân tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng của bão, lũ.

NGỌC OAI