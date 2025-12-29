Mondelez Kinh Đô nâng tầm quà Tết qua bộ sưu tập cao cấp “Kinh Đô Lộc” 2026

Năm nay, Mondelez Kinh Đô giới thiệu danh mục quà Tết với quy mô lớn với hơn 30 bộ sản phẩm, được thiết kế phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, từ biếu tặng trang trọng, hiếu kính tổ tiên, đến thưởng thức tại gia. Đáp ứng nhu cầu đa dạng ấy, mỗi bộ quà được gửi gắm một câu chuyện và thông điệp riêng cho mùa Tết mới.

Lấy cảm hứng từ chữ “Lộc” – biểu trưng cho may mắn, đủ đầy và khởi đầu tốt lành, bộ quà Tết Kinh Đô Lộc 2026 được thiết kế như một lời chúc trọn vẹn gửi trao trong dịp đầu năm, dành cho gia đình, đối tác và những mối quan hệ trân quý.

Theo đó, bộ sưu tập Lộc Thịnh Vượng: mang thông điệp “An Khang – Thịnh Vượng”, kết hợp các sản phẩm quen thuộc cùng điểm nhấn là bánh quy LU Choco Lava và bánh bông lan Solite vị Xoài – hương vị mới ra mắt độc quyền cho mùa Tết 2026; Lộc Vinh Hoa: phiên bản cao cấp với thiết kế cứng cáp, gam xanh trang nhã, tích hợp quai xách tiện lợi, phân phối độc quyền trên kênh thương mại điện tử, đáp ứng xu hướng mua sắm số; Lộc Phú Quý Đỏ và Phú Quý Vàng: lựa chọn mang đậm sắc Tết truyền thống, phù hợp cho biếu tặng gia đình và đối tác.

Thuý Hương