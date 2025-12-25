Mikko Hương Xưa ký hợp tác chiến lược với đối tác Hàn Quốc

Sáng 25-12, trong khuôn khổ sự kiện “K-Connect : Kết nối thương mại và văn hóa Việt – Hàn”, thương hiệu bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa đã ký kết hợp tác chiến lược với đối tác Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa tinh hoa ẩm thực Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Các đại biểu tham gia sự kiện kết nối

Thỏa thuận hợp tác mở ra cơ hội phát triển kinh doanh bền vững, đồng thời góp phần quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống Việt Nam đến người tiêu dùng Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bột trộn sẵn, Mikko Hương Xưa chú trọng đầu tư chất lượng sản phẩm, gắn kết yếu tố tiện dụng với hương vị truyền thống. Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển hơn 300 dòng sản phẩm đạt các chứng nhận quốc tế, đáp ứng đa dạng nhu cầu ẩm thực và xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Tại sự kiện, Mikko Hương Xưa kỳ vọng hợp tác lần này sẽ trở thành cầu nối đưa món ngon Việt tiếp cận rộng rãi hơn tại thị trường Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy giao thương, tăng cường hợp tác kinh tế và thắt chặt quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp định hướng tiếp tục đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường và đồng hành cùng các chương trình giao lưu văn hóa – thương mại Việt – Hàn trong thời gian tới.

GIA BẢO