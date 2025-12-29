Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường - ngành quản trị kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Dũng

Đề tài: “Vai trò của trách nhiệm xã hội đối với hình ảnh thương hiệu bệnh viện và sự gắn kết công việc của nhân viên y tế: Nghiên cứu tại TPHCM”

Ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9340101

Thời gian: 08g30, thứ Bảy, ngày 31 tháng 01 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp Democracy 3.10 (tầng 3)

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM: số 141-145 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TPHCM.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự./.

.