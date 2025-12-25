Hết tháng 11-2025, Đồng Nai có hơn 10.000 doanh nghiệp, tổ chức thành lập mới

Thông tin từ Thuế tỉnh Đồng Nai, tính hết tháng 11-2025, thu thuế ngân sách nhà nước (NSNN) của tỉnh là 63.929 tỷ đồng, tăng 40% so cùng kỳ năm trước, trong đó tiền sử dụng đất (SDĐ) ước là 10.000 tỷ đồng, xổ số kiến thiết là 3.742 tỷ đồng.

Đến hết tháng 11-2025, trên địa bàn có 10.081 doanh nghiệp, tổ chức thành lập mới, tăng 33% và 42.929 cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh thành lập mới, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, có 15.032 doanh nghiệp, tổ chức ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế; 3.079 doanh nghiệp, tổ chức tạm ngừng kinh doanh và 25.499 đơn vị không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Trong năm, Thuế tỉnh đã thực hiện 2.560 cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, tăng thu 584 tỷ đồng, giảm lỗ 1.510 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 19 tỷ đồng; số tiền đã nộp NSNN là 448 tỷ đồng. Lũy kế thu thuế NSNN của tỉnh ước năm 2025 là 75.124 tỷ đồng, đạt 154% so với dự toán và tăng 45% so với cùng kỳ.

Hiện Thuế Đồng Nai tiếp tục thống kê các doanh nghiệp có khoản nợ thuế quá hạn, các đối tượng khoanh nợ có dấu hiệu rủi ro, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thuế, áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, ban hành thông báo cảnh báo rủi ro và chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định. Đồng thời, đơn vị cũng tiếp tục triển khai kịp thời các giải pháp về gia hạn, miễn giảm thuế, phí, tiền thuê đất đã được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

PHÚ NGÂN