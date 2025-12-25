Điều chỉnh phương án xử lý trụ sở dôi dư ở Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn số 12024/UBND-KTNS gửi các sở ngành và UBND các phường, xã về việc điều chỉnh phương án xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chấp thuận ý kiến đề xuất của Sở Tài chính về việc không tiếp tục chuyển giao các trụ sở dôi dư từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (trước sắp xếp) sang Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác như các chỉ đạo trước đây; đồng thời chấp thuận đề xuất chuyển giao các trụ sở dôi dư này về cho UBND các xã, phường theo phạm vi địa bàn quản lý.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, số liệu để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc chuyển giao.

XUÂN TRUNG