New Lavida do Lê Phong Group phát triển được vinh danh là “Dự án đáng sống năm 2025’’

Ngày 25-12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Thị trường bất động sản giai đoạn mới, dự án (DA) Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (New Lavida) do Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) phát triển tại trung tâm Dĩ An (TPHCM) đã vinh dự được trao chứng nhận là “Dự án đáng sống năm 2025”.

New Lavia tự hào được vinh danh là DA đáng sống năm 2025

Đây là sự kiện thường niên uy tín, được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và DA bất động sản có những đóng góp tích cực cho xã hội. Việc được vinh danh tại giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2025” một lần nữa cho thấy tâm huyết của Lê Phong Group đối với New Lavida trong việc kiến tạo không gian sống hài hòa giữa nhịp sống hiện đại.

Chia sẻ tại Diễn đàn, PGS, TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, chứng nhận “Dự án đáng sống” đã tạo nên những nét vẽ tươi sáng cho các không gian sống đô thị. Đối với các doanh nghiệp nói chung và Lê Phong Group nói riêng, việc được bình chọn, trao chứng nhận trong chương trình “Dự án đáng sống” sẽ là một sự tôn vinh để các doanh nghiệp, nhà phát triển DA phấn đấu tốt hơn trong việc triển khai đầu tư các DA trong tương lai, qua đó đóng góp chung vào cải thiện chất lượng cuộc sống đô thị.

Tọa lạc tại mặt tiền đường ĐT.743A, ngay trung tâm phường Dĩ An, New Lavida là Khu phức hợp Căn hộ – Thương mại – Công viên – Trường học có quy mô 2 tòa tháp cao 30 tầng, gần 900 căn hộ, được thiết kế linh hoạt với nhiều “phiên bản”. DA sở hữu không gian sống khoáng đạt và tích hợp nhiều tiện ích hiện đại. Trong bán kính 1km – 3km cư dân dễ dàng tiếp cận đến nơi làm việc, ngoại giao, học hành đến vui chơi giải trí, như Vincom Dĩ An, trường học các cấp, bệnh viện, các cơ quan hành chính… mang lại cuộc sống tiện nghi, hiện đại, năng động cho các gia đình trẻ.

NGỌC THUỶ