Con hươu cho ra cặp lộc nhung 5kg

Một con hươu giống của người dân ở xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) liên tiếp cho cặp nhung "khủng". Trong đó, năm 2025 cho 4,12kg, năm 2026 dự kiến sẽ cho khoảng 5kg lộc nhung.

Ngày 10-3, ông Lê Đình Phước, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại hộ gia đình ông Phạm Minh Vượng, trú thôn Thiên Nhẫn có một con hươu đực giống liên tiếp cho ra cặp nhung “khủng”, ước lượng ban đầu cân nặng khoảng 5kg. Dự kiến trong tháng 3 này sẽ thu hoạch bán cho khách hàng.

Cặp nhung sẽ được thu hoạch trong tháng 3-2026

Ông Phạm Minh Vượng cho biết, con hươu này có tổng cân nặng khoảng 60kg, được gia đình chăm nuôi từ nhiều năm trước và đã trải qua 8 lần cho thu hoạch nhung. Trong đó, lần đầu 0,62kg, các lần sau từ 1,1kg đến 3,8kg. Đặc biệt, năm 2025 cho 4,12kg nhung, được khách hàng mua với giá 50 triệu đồng. Năm nay, hươu tiếp tục cho ra cặp nhung chất lượng, kích thước lớn, đều, đẹp, hình dáng giống san hô, ước lượng ban đầu cân nặng khoảng 5kg.

Con hươu với cặp lộc nhung "khủng"

Ngoài con hươu trên, hiện nay, gia đình đang nuôi thêm 8 con hươu khác. Quá trình chăm sóc và cho ăn đều bình thường.

Toàn xã Sơn Tiến có khoảng 430 hộ nuôi, tổng đàn khoảng 3.400 con. Thông thường, mỗi cặp nhung hươu nơi đây khi thu hoạch có cân nặng từ 1kg đến hơn 3kg. Trong những năm gần đây, nghề nuôi hươu lấy nhung và bán con giống đã mang lại nguồn thu nhập kinh tế chủ lực, ổn định cho người dân địa phương. Hiện nay, giá nhung hươu trên địa bàn dao động khoảng từ 10-12 triệu đồng/kg.

DƯƠNG QUANG