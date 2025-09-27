Công an Đà Nẵng giải cứu thêm một nạn nhân bị bắt cóc online

Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) vừa kịp thời giải cứu một nữ sinh bị “bắt cóc online”, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”.

Em B. được lực lượng Công an phường Hòa Khánh giải cứu thành công. Ảnh: CACC

Ngày 27-9, Công an phường Hòa Khánh tiếp nhận tin báo về việc nữ sinh B. (sinh năm 2007, quê Hà Nội, hiện là sinh viên trên địa bàn phường) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Trước đó, mẹ của B. bất ngờ nhận tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”. Cùng lúc, nữ sinh B. bị các đối tượng giả danh Cơ quan Công an gọi video, đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. Thủ đoạn tinh vi hơn, chúng buộc nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình và dựng kịch bản “trúng tuyển du học” nhằm che mắt người thân.

Trong tâm lý hoảng loạn, B. đã chuyển toàn bộ số tiền 556.438 đồng trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp xác minh. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, giải cứu nữ sinh tại một nhà nghỉ tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Trước đó, ngày 17-9, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng giải cứu thành công một người bị “bắt cóc online" và tống tiền 200 triệu đồng.

Tin liên quan Giải cứu thiếu niên bị bắt cóc online, tống tiền 200 triệu đồng

PHẠM NGA