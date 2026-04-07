Công an Vĩnh Long mời 2 người chặn xe, đập vỡ kính ô tô lên làm việc

Liên quan đến vụ tài xế xe ô tô bấm còi xin đường bị nhóm thanh niên chặn xe, đập vỡ kính ô tô, ngày 7-4, Công an phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã mời những người liên quan đến làm việc.

Công an phường Phước Hậu cũng đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ việc có dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng” và “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Kính ô tô bị đập vỡ, ước thiệt hại 12 triệu đồng. Ảnh: cắt từ clip

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 5-4, ông N.T.T., điều khiển ô tô biển số 51A-99XXX lưu thông theo hướng Cổng chào Vĩnh Long đến cầu Phạm Thái Bường. Khi đến đầu hẻm 11, có 3 thanh niên đi xe máy chạy cùng chiều chặn đầu xe.

Khi xe dừng lại, hai người tiến lại định mở cửa nhưng không được do tài xế khóa cửa. Lúc này, một người dùng vật cứng đập vào kính chắn gió, một người khác dùng chân đá vào đầu xe rồi cả nhóm rời đi. Thiệt hại ước tính khoảng 12 triệu đồng.

Clip được nạn nhân ghi lại và đăng lên mạng xã hội

Tiếp nhận tin báo, công an xác minh và mời hai người nghi vấn là Nguyễn Tần Phát (sinh năm 1985) và Phạm Tiến Hùng (sinh năm 1992) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận sau khi hát karaoke, điều khiển xe máy lưu thông thì xảy ra vụ việc và cho rằng tài xế ô tô bấm còi “kiếm chuyện” nên đã chạy theo, chặn đầu xe.

Sau đó, Phát dùng chân đá vào đầu xe, còn Hùng dùng móc khóa đập vào kính chắn gió làm vỡ kính, rồi cả hai rời đi.

