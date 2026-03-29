Vĩnh Long: Cảnh sát giao thông đưa người đàn ông nhồi máu cơ tim đi cấp cứu kịp thời

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa sử dụng xe đặc chủng kịp thời đưa một người đàn ông bị té ngã do nhồi máu cơ tim đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Người bệnh được Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 53, theo hướng từ Trà Vinh đi Vĩnh Long, tổ công tác do trung tá Trần Hoài Hận làm tổ trưởng phát hiện nhiều người dân tụ tập tại khu vực cầu Mang Thít (xã Hòa Hiệp).

Tiếp cận hiện trường, nhận thấy ông N.T.D., (sinh năm 1972, ngụ địa phương) bị té ngã giữa đường, có biểu hiện nguy kịch, dấu hiệu nhồi máu cơ tim.

Do đó, tổ công tác nhanh chóng triển khai hỗ trợ, đưa nạn nhân lên xe đặc chủng, mở đường di chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu ban đầu.

Sau đó, người bệnh được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, người đàn ông đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đang dần ổn định.

TÍN HUY

