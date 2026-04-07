Xác minh clip hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung tại Đà Nẵng

Ngày 7-4, Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết đang làm rõ vụ hai nữ nhân viên bị hành hung khi làm nhiệm vụ tại khu vực gác chắn trên địa bàn vào tối 6-4.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 20 giờ ngày 6-4, tại Km788+515, khi gác chắn đã hạ và đèn tín hiệu chuyển đỏ để bảo đảm an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, một phụ nữ vẫn cố tình dắt xe máy tìm cách vượt qua.

Mặc cho hai nhân viên gác chắn liên tục nhắc nhở, ngăn cản, người này không chấp hành mà tiếp tục tiến sát khu vực đường ray. Chưa dừng lại, người này cùng một người khác còn lao vào tấn công hai nữ nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Đoạn clip ghi lại vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc. Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Thanh Khê có mặt xử lý hiện trường, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Tối cùng ngày, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đơn vị này, thời điểm xảy ra vụ việc tại Km788+515, đèn tín hiệu đã bật đỏ, gác chắn đã hạ nhưng người phụ nữ vẫn cố lạng lách, áp sát đường ray khi tàu đang đến gần.

Hai nữ nhân viên gác chắn là T.T.D.T. và N.T.M.T. đã chủ động cảnh báo, ngăn chặn nhưng không được chấp hành, còn bị hành hung. Sau vụ việc, cả hai bị ảnh hưởng sức khỏe và được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra.

PHẠM NGA