Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị phạt 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ"

Liên quan tới vụ án xảy ra tại Bộ NN-PTNT (trước đây), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân), chiều 7-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án.

Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án trên.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, liêm chính của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác. Hành vi này trực tiếp xâm phạm đến uy tín, trật tự quản lý công vụ, làm suy yếu niềm tin công chúng và gây thiệt hại làm sai lệch, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án chiều 7-4. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong khi đó, hành vi của các bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT trước đây), Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi số 2), Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Nguyễn Hải Thanh (cựu Quyền Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi số 8)… xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường và tính chuẩn mực, uy tín của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; xâm phạm sự liêm chính của người có chức vụ quyền hạn, làm suy yếu bộ máy quản lý và làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Hành vi của các bị cáo còn gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản của Nhà nước, làm giảm uy tín của bộ máy nhà nước, gây dư luận, tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm khắc, tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Trong vụ án, gia đình các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả hơn 30 tỷ đồng. Vụ án này, cơ quan xét xử xác định, thiệt hại về hành vi vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền hơn 99 tỷ đồng. Hành vi vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền hơn 251 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, gia đình bị cáo Nguyễn Văn Dân đã nộp khắc phục hậu quả, tới nay, tòa tuyên buộc bị cáo này phải có trách nhiệm khắc phục số tiền còn lại là hơn 269 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng (áo nâu đứng giữa) tại phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét xử công khai và lời khai các bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân 14 năm tù cho 3 tội danh "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong vụ án, bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền 200.000 USD của doanh nghiệp, bị cáo Hoàng Văn Thắng bị xử phạt 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh với bị cáo Thắng, các bị cáo: Trần Tố Nghị bị phạt 6 năm tù, Trần Văn Lăng bị phạt 13 năm tù, Nguyễn Hải Thanh bị phạt 5 năm tù, Lê Văn Hiến bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù ở các tội danh khác nhau. Riêng bị cáo Tạ Văn Thuyết (cựu Giám đốc Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi số 1) bị tuyên 36 tháng tù cho hưởng án treo và được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, các gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi số 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN-PTNT trước đây làm chủ đầu tư. Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu nêu trên, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là lãnh đạo thuộc Bộ NN-PTNT trước đây, trong đó có bị cáo Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý, chủ đầu tư. Từ đó, các bên thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân. Việc này nhằm tạo điều kiện cho công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

