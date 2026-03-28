Vĩnh Long: Mặn xâm nhập sâu 53km, cảnh báo rủi ro cấp 2

Ngày 28-3, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, xâm nhập mặn đang có xu thế gia tăng mạnh vào cuối tháng 3, xâm nhập sâu vào nội đồng.

Cống Láng Thé (phường Long Đức) điều tiết hợp lý để trữ ngọt ngăn mặn

Cụ thể, ranh mặn 4‰ xâm nhập sâu từ 29-37km, trong khi ranh mặn 1‰ có thể vào tới 46-53km tính từ cửa sông. Mức xâm nhập này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống dân sinh.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở cấp độ 2. Độ mặn từ 0,5‰ trở lên đã có thể tác động đến cây trồng, vật nuôi, nguồn nước sinh hoạt và các công trình dân sinh, đặc biệt tại các khu vực ven sông.

Đặc biệt trên sông Cổ Chiên, Hàm Luông (khu vực cách cửa sông 50-53km trở xuống) và sông Hậu, Cửa Đại (từ 46km trở xuống), cần theo dõi chặt độ mặn, kiểm tra trước khi vận hành cống và sử dụng nước sông trực tiếp.

TÍN HUY

