Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Biểu trưng được sử dụng trong toàn bộ hoạt động tuyên truyền, nhận diện và tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị - xã hội lớn của đoàn viên, người lao động, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6-2026.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công tác tuyên truyền đại hội sẽ được triển khai đồng bộ trên báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền thông cơ sở và các hình thức cổ động trực quan như pano, áp phích, màn hình LED. Các sản phẩm truyền thông số như infographic, video ngắn, motion graphic cũng được tăng cường sử dụng trong giai đoạn cao điểm.

Cùng với đó, hệ thống công đoàn các cấp được yêu cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua, văn hóa - thể thao và các phong trào hướng tới đại hội, bảo đảm thống nhất nội dung và hình ảnh nhận diện trên toàn quốc.

PHÚC VĂN