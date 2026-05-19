Bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm giám đốc, hiệu trưởng các cở sở giáo dục đại học

Bộ GD-ĐT vừa có quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm giám đốc, hiệu trưởng các trường đại học tại TPHCM. Việc này nhằm kiện toàn nhân sự cho các cơ sở giáo dục đại học phát triển trong giai đoạn mới.

GS-TS Nguyễn Minh Hà được tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM

Việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm ban giám đốc, ban giám hiệu của các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh các cơ sở đang triển khai kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời bảo đảm yêu cầu ổn định, kế thừa và phát triển của các cơ sở đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025 có nhiều thay đổi quan trọng về mô hình quản trị đại học công lập.

Ngày 19-5, thông tin từ Trường ĐH Luật TPHCM cho biết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có quyết định bổ nhiệm TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiếp tục giữ chức vụ này. Việc bổ nhiệm được thực hiện trong bối cảnh nhà trường đang triển khai kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ lãnh đạo; bảo đảm yêu cầu ổn định, kế thừa và phát triển của trường trong giai đoạn mới.

TS Lê Trường Sơn được tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM

Ông Lê Trường Sơn sinh năm 1971, cựu sinh viên khóa 14 của trường. Ông bắt đầu công tác tại trường từ năm 1995 và có hơn 30 năm gắn bó liên tục với nhà trường. Ông đã trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý khác nhau, từ giảng viên, cán bộ quản lý các đơn vị chức năng đến phó hiệu trưởng và hiệu trưởng nhà trường. Từ tháng 4-2013 đến tháng 4-2023, TS Lê Trường Sơn giữ chức Phó hiệu trưởng nhà trường. Từ tháng 5-2023, ông được giao phụ trách nhà trường và đến ngày 14-9-2023 giữ chức hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp nối quyết định bổ nhiệm PGS-TS Bùi Quang Hùng giữ chức vụ Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM (UEH), ngày 19-5, Bộ GD-ĐT ban hành hai quyết định bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo và TS Đinh Công Khải giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM.

Ban Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Theo lãnh đạo UEH, việc kiện toàn ban giám đốc đánh dấu bước hoàn thiện bộ máy lãnh đạo UEH theo mô hình quản trị đại học mới, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục đại học, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi và Nghị quyết số 71. Việc hoàn thiện đội ngũ ban giám đốc nhiệm kỳ mới đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quá trình kiện toàn mô hình quản trị đại học của UEH, tạo nền tảng để triển khai 10 đề án chiến lược trọng điểm, đưa UEH trở thành đại học đa ngành và bền vững thuộc Top 100 châu Á vào năm 2045.

GS-TS Nguyễn Minh Hà được tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Trước đó, ngày 18-5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định về việc tái bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Minh Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Việc tái bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về mô hình quản trị theo các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh này, việc tái bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Minh Hà được xem là bước đi phù hợp nhằm bảo đảm tính ổn định, liên tục trong chiến lược phát triển của nhà trường.

Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025 có nhiều thay đổi quan trọng về mô hình quản trị đại học công lập. Từ ngày 1-1-2026, hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chính thức kết thúc hoạt động, chuyển sang mô hình quản trị tập trung và thống nhất hơn. Vai trò của hiệu trưởng vì thế được nâng cao, gắn với trách nhiệm toàn diện trong quản lý và phát triển nhà trường.

