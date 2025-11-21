Công đoàn Tập đoàn DIC: Đồng hành vì người lao động

Ngày 21-11-2025, Công đoàn Tập đoàn DIC tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 110 đại biểu, đại diện cho hơn 1.830 đoàn viên đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2023-2025, Công đoàn Tập đoàn DIC đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên và người lao động. Các chế độ lương - thưởng - phúc lợi được duy trì ổn định, đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 12-14 triệu đồng/tháng.

Công đoàn cũng phối hợp chuyên môn tổ chức hơn 500 buổi đào tạo nâng cao tay nghề; xét hỗ trợ gần 1.200 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; ký mới và rà soát thỏa ước lao động tập thể tại các đơn vị, giúp nâng mức bữa ăn ca và cải thiện điều kiện làm việc ở hầu hết các cơ sở.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Tập đoàn DIC nhiệm kỳ 2025-2030

Cùng với đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” tiếp tục được mở rộng, thu hút hơn 300 sáng kiến, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp. Nhiều công trình, phần việc do công đoàn đảm nhận đã góp phần vào tiến độ các dự án trọng điểm của Tập đoàn, đặc biệt là các dự án đô thị và công nghiệp tại khu vực phía Đông TPHCM.

Nhiệm nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Tập đoàn DIC đặt mục tiêu xây dựng môi trường làm việc hiện đại, an toàn; đẩy mạnh đối thoại định kỳ; tăng tối thiểu 20% số đoàn viên được đào tạo lại hằng năm; mở rộng các chương trình phúc lợi và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên, hoạt động phong trào.

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn cùng Ban chấp hành Công đoàn Tập đoàn DIC nhiệm kỳ mới ra mắt.

Đại hội đã bầu 9 thành viên vào Ban Chấp hành Công đoàn Tập đoàn DIC nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Kim Nhung tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.

QUANG VŨ