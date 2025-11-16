VCBNeo được bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép

Ngày 31/10/2025, Cục Quản lý giám sát tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2953/QĐ-QLGS2 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của VCBNeo.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ sung điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0047/NH-GP ngày 29/12/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho VCBNeo các nội dung hoạt động sau:

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi;

- Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước;

- Giao đại lý thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

- Dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;

- Dịch vụ môi giới tiền tệ;

- Dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán trong nước;

- Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định trong Giấy phép;

- Phát hành trái phiếu.

Với nhiều nội dung được bổ sung vào giấy phép hoạt động VCBNeo được mở rộng phạm vi hoạt động nghiệp vụ, là điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong phát triển kinh doanh.

SÔNG HƯƠNG