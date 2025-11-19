Hội thảo: ESG trong ngành bất động sản – hành động và lợi ích

Ngày 18-11-2025, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) tổ chức ngày hội thực hành với chủ đề: “ESG trong ngành bất động sản – hành động và lợi ích”. Chương trình thu hút hơn 300 CB-NV-NLĐ làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn DIC tham dự.

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Tập đoàn DIC cho biết, trên thế giới, hơn 90% các quỹ đầu tư lớn đã đưa ESG (bộ tiêu chuẩn đo lường phát triển bền vững) vào tiêu chí đánh giá khi rót vốn. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đang thúc đẩy chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải. Điều này cho thấy, ESG không chỉ còn là xu hướng mà là con đường bắt buộc để DN bất động sản tồn tại và dẫn đầu.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Đối với Tập đoàn DIC, ESG đang định hình phát triển đô thị từ quy hoạch, vật liệu xây dựng, tiện ích vận hành đến quản trị minh bạch và trách nhiệm cộng đồng. Các nhà đầu tư và khách hàng ngày nay cũng quan tâm đến những dự án xanh, những đô thị có chất lượng sống cao, an toàn và bền vững.

Các đại biểu chia sẻ thành phẩm sau khi tham gia gamemin: Trang trí ví vải ni – lông tái chế

Để nâng cao nhận thức về ESG trong toàn thể CB-NV-NLĐ Tập đoàn DIC, từ đó có hành động thiết thực về bảo vệ môi trường, giảm rác thải, lan tỏa thông điệp sống xanh, sống tối giản; cập nhật, học hỏi, trao đổi thêm kiến thức về ESG, tham gia các hoạt động có ý nghĩa vì môi trường. Tại ngày hội, các đại biểu đã được nghe bà Đỗ Minh Trang - Giám Đốc Điều hành Công ty cổ phần Limloop chia sẻ kiến thức về ESG trong doanh nghiệp.

Bà Đỗ Minh Trang - Giám Đốc Điều hành Công ty cổ phần Limloop chia sẻ kiến thức về ESG trong doanh nghiệp

Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội còn có nhiều hoạt động thiết thực như: Trang trí ví vải ni – lông tái chế; làm charms ni – lông và trang trí pin gỗ...

QUANG VŨ