Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp trao tiền hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do sạt lở đất

Sáng ngày 31-10-2025, tại trụ sở khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, UBMTTQ Việt Nam phường Cao Lãnh tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do sạt lở đất. Tham dự buổi lễ có ông Thái Văn Lành - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Cao Lãnh; ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp cùng 40 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại đây ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp (Công ty) đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn mà những hộ dân bị thiệt hại do lở đất gây ra. Dịp này, Công ty đã hỗ trợ 27 hộ dân có nhà bị sạt lở (5 triệu đồng/căn) và 21 căn nhà bị ảnh hưởng (2 triệu đồng/căn). Gần 200 triệu đồng là tổng số tiền mà Công ty hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do sạt lở đất ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh hoạt động an sinh xã hội vừa qua của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp:

