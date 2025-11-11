Kinh tế

Hội chợ xúc tiến thương mại HTX khu vực miền Nam năm 2025: Cơ hội kết nối giao thương – Phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững

Từ ngày 18 đến 23-11-2025, tại Công viên Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX khu vực miền Nam năm 2025 – sự kiện quy mô lớn với 250 gian hàng đến từ các hợp tác xã, liên hiệp HTX và doanh nghiệp trên cả nước.

Hội chợ là dịp để các HTX quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, kết nối với các hệ thống phân phối lớn như Aeon, Go, Winmart, Lotte, Saigon Co.op…, thúc đẩy hợp tác sản xuất – kinh doanh theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể.

Các mặt hàng trưng bày đa dạng: nông sản sạch, thực phẩm hữu cơ, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc – vật tư nông nghiệp, phản ánh sự năng động, sáng tạo của khu vực HTX trong thời kỳ hội nhập.

Song song với hoạt động triển lãm – mua bán, hội chợ còn tổ chức hội nghị kết nối giao thương, chuyển đổi số và hỗ trợ tín dụng, giúp HTX, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và ký kết hợp tác lâu dài.

Đặc biệt, Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng (tương đương 4 triệu đồng/gian) – tạo điều kiện thuận lợi để các HTX tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng.

Thông tin chi tiết:

• Thời gian: 18/11 – 23/11/2025

• Địa điểm: Công viên Bà Rịa, Quảng trường Bà Rịa, đường Điện Biên Phủ, P. Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh

• Quy mô: 250 gian hàng

• Cơ quan chỉ đạo: Bộ Công Thương

• Cơ quan chủ trì: Liên minh HTX Việt Nam

• Đơn vị Tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư – Liên minh HTX Việt Nam

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký tham gia:

• Bản đăng ký tham gia Hội chợ (01 bản, theo mẫu gửi kèm);

• Hợp đồng (02 bản; ký tên, đóng dấu theo mẫu gửi kèm);

• Báo cáo kết quả tham gia Hội chợ (01 bản, theo mẫu gửi kèm).

• (Mỗi HTX, đơn vị tham gia nộp bản đăng ký, hợp đồng; báo cáo có ký tên, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị).

• Thông tin liên hệ và nhận hồ sơ đăng ký gian hàng: Đ/c Công Thị Hồng Nhung, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Liên minh HTX Việt Nam,
Điện thoại: 098.515.6996; Email: itpc@vca.org.vn.

Một số hình ảnh gian hàng Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX khu vực miền Bắc vừa tổ chức tháng 5/2025

z7184648163107_b7b2c628606f3718b390a08071ba9b87.jpeg
z7184654676287_fef40d54194eaa74a0d70edec77cb04e.jpeg
z7184658017758_abf198504ee9126e004b407dcecf94ca.jpeg
z7184668084191_754b426488e5b516c2b660da8239e566.jpeg
L.T

