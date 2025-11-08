Yến Sào Khánh Hòa: Tự hào 35 năm hành trình vươn tầm Quốc tế – Khẳng định vị thế thương hiệu Quốc gia

Sáng ngày 8-11-2025, tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Yến sào Khánh Hòa (9/11/1990 - 9/11/2025). Sự kiện không chỉ là dấu mốc ghi nhận hành trình nỗ lực, sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên mà còn khẳng định vai trò tiên phong của "Cánh chim đầu đàn" ngành Yến sào Việt Nam.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân-Chủ tịch HĐTV Công ty Yến Sào Khánh Hòa phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Hồng Vân-Chủ tịch HĐTV Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên đã cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đặc biệt đánh giá cao sự cống hiến của đồng chí Lê Hữu Hoàng, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty, Chủ tịch sáng lập thương hiệu. Với tầm nhìn chiến lược, đồng chí Lê Hữu Hoàng đã định hướng xây dựng Công ty, sáng lập các thương hiệu Sanest, Sanvinest, Sanest Food, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững và vươn tầm uy tín quốc tế của Yến sào Khánh Hòa.

Tri ân các thế hệ lãnh đạo công ty qua các thời kỳ

Tri ân ông Lê Hữu Hoàng (thứ ba từ trái sang), nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty, Chủ tịch sáng lập thương hiệu Sanest, Sanvinest, Sanest Food

Trong khuôn khổ buổi lễ, 9 cá nhân tiêu biểu vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 7 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đồng thời Công ty cũng trao Kỷ niệm chương 35 năm cho 33 cá nhân tiêu biểu.

Lan tỏa Giá trị nhân văn và định hướng Tương lai

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn tiên phong trong công tác an sinh xã hội. Tại buổi lễ kỷ niệm, Công ty đã trao tặng: Ủng hộ 1 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ. Trao tặng 35 căn nhà tình nghĩa (Nhà Đại đoàn kết) cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đóng góp 200 triệu đồng vào Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh. Các hoạt động này tiếp tục tô thắm thêm truyền thống nhân văn nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, Công ty Yến sào Khánh Hòa xác định 5 định hướng chiến lược trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu "kiên định giữ vững và nâng tầm Thương hiệu Quốc gia, đưa Yến sào Khánh Hòa trở thành biểu tượng của chất lượng và uy tín trên trường quốc tế," với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các định hướng này bao gồm: Giữ vững Thương hiệu Quốc gia và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; Phát triển hang, đảo yến mới, ứng dụng kỹ thuật ấp nuôi, nhân đàn, di đàn, và phối hợp các tỉnh ven biển phục hồi đàn chim yến; Gắn bảo tồn Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia với nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ sinh học để phát triển sản phẩm mới có giá trị gia tăng vượt trội; Đẩy mạnh xuất khẩu Yến sào thị trường quốc tế, ưu tiên các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Canada, Úc; Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và văn hóa doanh nghiệp hiện đại, lấy con người làm trung tâm.

Với sự quyết tâm đồng lòng của tập thể lãnh đạo, CB-NV Công ty YSKH, thương hiệu YSKH sẽ vươn cao, vươn xa trên thị trường thế giới

Với niềm tin và khát vọng cống hiến, Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện về di sản, về thương hiệu Việt, trí tuệ Việt, tấm lòng Việt vững vàng vươn ra biển lớn, vì một tương lai phồn vinh cho đất nước và hạnh phúc cho mọi người.

HỒNG MINH