Xổ số kiến thiết Đồng Tháp: Lan tỏa yêu thương từ chương trình trao học bổng “Thắp sáng ước mơ”

Sáng ngày 6-11-2025, tại Trường THCS Phương Trà, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp đã phối hợp cùng nhà trường tổ chức buổi lễ trao học bổng ý nghĩa này cho em Lê Thị Ngọc Hân, hiện là học sinh lớp 7A3. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp (Công ty XSKT Đồng Tháp) vinh dự là đơn vị đồng hành và tài trợ chính cho toàn bộ chương trình.

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, cùng các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và đại diện các đơn vị tài trợ.

Em Lê Thị Ngọc Hân là một học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba em làm nghề phụ hồ, mẹ em mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo để lo cho gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em vẫn luôn nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập và đạt được những kết quả đáng khen ngợi. Ước mơ cháy bỏng của em là được tiếp tục đến trường, học thật giỏi để sau này giúp đỡ cha mẹ và những người có hoàn cảnh giống mình.

Ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch Công ty XSKT Đồng Tháp trao tặng suất học bổng trị giá 12.000.000 đồng cho em Lê Thị Ngọc Hân

Thấu hiểu và sẻ chia với nghị lực của em, ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch Công ty XSKT Đồng Tháp trực tiếp trao tặng suất học bổng trị giá 12.000.000 đồng cùng với lời chúc, lời nhắn gửi đầy yêu thương, mong em luôn vững bước trên con đường chinh phục ước mơ và đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Buổi trao học bổng kết thúc trong bầu không khí chân tình, đọng lại nhiều cảm xúc khi niềm vui và niềm hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt Ngọc Hân. Chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm niềm tin và tiếp thêm động lực để em tiếp tục vươn lên.

Chương trình Học bổng “Thắp sáng ước mơ” là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường niên, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia sâu sắc của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đối với cộng đồng. Hoạt động này không chỉ mang đến cơ hội học tập cho học sinh nghèo hiếu học, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái đến toàn xã hội.

