Yến sào Khánh Hòa liên tiếp trao thưởng khủng cho khách hàng trong chương trính "Tri ân khách hàng 2025"

Hai chiếc xe hơi Kia New Sonet được trao tại Hà Nội, một chiếc Xe máy Honda SH Mode trao tại Gia Lai và mội Tivi Sony 4k 65 inch trao tại Nghệ An.

Sáng 1-11-2025, tại Hà Nội, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ trao giải Chương trình Tri ân Khách hàng 2025 cho 2 khách hàng may mắn khu vực miền Bắc: Bà Nguyễn Thị Hằng - Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và ông Trần Thế Tài - Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Cũng trong ngày 1-11, Công ty cũng đã tổ chức trao cho khách hàng Anh Mai Thanh Thiệt (Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai) chiếc Xe máy Honda SH Mode và Chị Lê Thị Thanh (Xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) chiếc Tivi Sony 4k 65 inch.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa (1990–2025), thể hiện lời tri ân sâu sắc đến quý khách hàng, đối tác đã đồng hành, tin tưởng và yêu mến Yến sào Khánh Hoà trong suốt hành trình phát triển. Với Tổng trị giá trao thưởng gần 100 tỷ đồng, chương trình đã đem lại rất nhiều cảm xúc và niềm vui cho các khách hàng trên cả nước đã tin dùng các sản phẩm của thương hiệu Quốc gia Yến Sào Khánh Hòa trong nhiều năm qua.

Thông tin chi tiết tại: yensaokhanhhoa.com.vn/niemtuhaothuonghieuquocgia

Đặt hàng tại: https://muahang.yensaokhanhhoa.com.vn

Hotline: 0258 3818 222

Một số hình ảnh tạo buổi Lễ trao thưởng:

OK11.jpg
OK.jpg
Ok1.jpg
Ok2.jpg
Gia Lai.jpg
Nge an.jpg
K.H

