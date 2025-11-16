Tự hào những người dẫn lối thương hiệu Yến Sào Khánh Hòa

Yến Sào Khánh Hòa không chỉ là một thương hiệu, mà còn là niềm tự hào của Khánh Hòa và là biểu tượng chất lượng uy tín với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Thành công vang dội này là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tâm huyết và tầm nhìn vượt trội của các thế hệ lãnh đạo

Tập thể CB-CNV Yến Sào Khánh Hòa gửi lời tri ân sâu sắc đến đồng chí Lê Hữu Hoàng – Nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Nguyên Bí thư Đảng uỷ, Nguyên Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Sáng lập thương hiệu. Đồng chí Lê Hữu Hoàng chính là người đã kế thừa và phát huy nền tảng truyền thống quý giá, đồng thời gây dựng và phát triển thành công hàng loạt thương hiệu tiêu biểu, đưa Yến Sào Khánh Hòa đến với hàng triệu người tiêu dùng. Nhờ sự dẫn dắt tài tình, thương hiệu đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường, trở thành hình mẫu về phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Công ty Yến Sào Khánh Hòa cũng trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo và toàn thể CB-CNV qua nhiều thời kỳ. Sự cống hiến không ngừng nghỉ của mọi người đã góp phần xây nền móng vững chắc, kiến tạo nên sự phát triển bền vững cho ngành nghề Yến sào Khánh Hòa ngày hôm nay.

Tự hào Yến Sào Khánh Hòa – Nơi hội tụ tinh hoa và tầm vóc lãnh đạo!

HỒNG MINH