Công đoàn TP Cần Thơ: Chủ động thích ứng trong kỷ nguyên phát triển mới

Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo TP Cần Thơ và 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 140.000 đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn TP Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình chăm lo thiết thực cho đời sống và bảo vệ quyền, nghĩa vụ chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, các dịp Tết Nguyên đán đã hỗ trợ cho 290.000 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 125 tỷ đồng; trao tặng gần 10.000 phần quà cho công nhân, lao động khó khăn; tổ chức nhiều chương trình "bữa cơm công đoàn”; hỗ trợ hơn 3.000 lượt đoàn viên, người lao động vay vốn, với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng…

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo đại hội

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn TP Cần Thơ đặt mục tiêu có ít nhất 70% công nhân được học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; kết nạp mới ít nhất 80.000 đoàn viên; 50% đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Công dân học tập”; thực hiện 25.000 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu Công đoàn TP Cần Thơ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để chủ động thích ứng trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Trong đó, tập trung nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; chuyển dịch cơ cấu lao động mạnh mẽ sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao; sự thay đổi của thị trường lao động dưới tác động đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đô thị thông minh; những chuẩn mực mới về an sinh xã hội, môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp…

Tại đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 28 người; Ban Thường vụ 7 người. Bà Lê Thị Sương Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ; 2 Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ gồm: Trần Ngọc Mỹ và Trần Tú Nhiên.

TUẤN QUANG