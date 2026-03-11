An Giang: Khẩn trương tháo gỡ khó khăn một số dự án trọng điểm

Ngày 11-3, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã báo cáo tiến độ một số dự án và nội dung trọng điểm ngành xây dựng, trong đó có quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá, triển khai đầu tư nâng cấp và mở rộng nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Sở Xây dựng cũng báo cáo tiến độ thực hiện quy hoạch chung đô thị và nông thôn; tiến độ thực hiện 2 dự án trọng điểm gồm: đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên và cầu kết nối An Biên - Rạch Giá; việc phát triển nhà ở và nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Đối với dự án Cảng hàng không Rạch Giá, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện, trong đó Sở Nông nghiệp và Môi Trường, phường Rạch Giá chuẩn bị sẵn sàng công tác thu hồi đất cho dự án.

Công nhân thi công tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Về dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gợi ý các phương án đường đồng bằng, mỗi bên 2 làn đường (có hoặc không có đường gom), thực hiện theo phương án đầu tư công hoặc BT để các sở, ngành, đơn vị tư vấn xem xét, đánh giá kinh phí, tính phù hợp đối với nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với dự án cầu An Biên - Rạch Giá, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, có văn bản gửi cơ quan, chủ đầu tư lưu ý vấn đề liên quan đến chuyển đổi đất rừng; xử lý vấn đề cát, đá…

Tin liên quan Năm 2026, tỉnh An Giang phấn đấu tăng trưởng trên 10,71%

NAM KHÔI