Phú Quốc yêu cầu tổ chức, cá nhân trả lại đất chiếm dụng trên đường ĐT 975

Chiều 11-3, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết địa phương vừa yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tháo dỡ, di dời công trình xây dựng chiếm dụng đất trên đường ĐT 975 và đất Nhà nước quản lý đoạn từ cầu C3 đến nút giao Nguyễn Văn Cừ thuộc khu phố 6 và khu phố 7 An Thới.

Tuyến đường ĐT 975 đóng vai trò là cửa ngõ giao thông chính của đặc khu Phú Quốc

Theo lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, đường ĐT 975 đóng vai trò là cửa ngõ giao thông chính của đảo Phú Quốc, kết nối các khu vực Bãi Trường, An Thới và đặc biệt là các khu vực tổ chức sự kiện, phục vụ công tác hậu cần, di chuyển và đảm bảo an toàn, an ninh cho các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2027.

Trong tương lai, tuyến đường ĐT 975 sẽ trở thành một trong những trục phát triển đô thị quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đặc khu Phú Quốc.

Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường ĐT 975 (đường Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem), đoạn từ ngã ba Cửa Lấp đến nút giao Nguyễn Văn Cừ vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân, hộ gia đình buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, cất dựng, cơi nới nhà cửa, lều, quán, mái che, biển quảng cáo, panô, áp phích làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông và mất mỹ quan đô thị.

UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu các tổ chức, cá nhân có sử dụng đất hoặc xây dựng nhà ở, vật kiến trúc trên tuyến đường ĐT 975 (đường Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem), đoạn từ ngã ba Cửa Lấp đến nút giao Nguyễn Văn Cừ phải có trách nhiệm tự tháo dỡ, di dời toàn bộ các công trình, vật kiến trúc, hàng hóa trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Trong vòng 7 ngày, kể từ ngày 11 đến hết ngày 18-3, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không tự nguyện thực hiện việc tháo dỡ, di dời hoặc không liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền thì UBND đặc khu Phú Quốc sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý đúng theo quy định pháp luật, mọi khiếu nại về sau sẽ không xem xét, xử lý.

NAM KHÔI