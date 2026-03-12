Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Phân bổ gần 1.000 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Tây Ninh

SGGPO

Chiều 12-3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 10, thông qua nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh khảo sát tuyến đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn qua tỉnh Tây Ninh
Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh khảo sát tuyến đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn qua tỉnh Tây Ninh

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất kế hoạch phân bổ hơn 2.100 tỷ đồng (từ nguồn xổ số kiến thiết) cho nhiều dự án quan trọng. Trong đó, dự án đường Vành đai 4 TPHCM (đoạn qua Tây Ninh) được phân bổ gần 1.000 tỷ đồng, để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Tây Ninh cũng thống nhất bố trí hơn 870 tỷ đồng cho dự án đường Tân An - Bình Hiệp, phân bổ cho các hạng mục gồm: khu dân cư – tái định cư tại phường Kiến Tường và các xã Tân Tây, Mộc Hóa, Thạnh Hóa; giải phóng mặt bằng...

QUANG VINH

