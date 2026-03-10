Triển khai nhiều công trình thanh niên trên đảo Hòn Chuối

Ngày 10-3, tại Tượng đài kỷ niệm Chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau), Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Nghi thức khởi động Tháng thanh niên năm 2026

Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 31-3, tập trung thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm gắn với nhiệm vụ như: tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo thanh thiếu nhi và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đề nghị, các cấp bộ Đoàn tăng cường giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ và triển khai các phong trào hành động thiết thực vì cộng đồng và an sinh xã hội.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vận động các tổ chức, doanh nghiệp trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, gồm cầu giao thông nông thôn, hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên đảo Hòn Chuối, công trình “Nâng bước em đến trường”, nhà nhân ái và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ khởi động, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây xanh, xếp hình bản đồ Việt Nam tại khuôn viên Tượng đài kỷ niệm Chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954.

TẤN THÁI