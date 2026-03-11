Gỡ vướng các dự án tồn đọng để tránh lãng phí nguồn lực

Chiều 11-3, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh An Giang.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây được xác định là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chống lãng phí nguồn lực xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Nếu không kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực rất lớn. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương cần quyết tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh tỉnh An Giang đã chuẩn bị báo cáo tương đối đầy đủ, số liệu thống nhất giữa báo cáo của tỉnh và dữ liệu trên hệ thống 751. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng có thể xem xét áp dụng các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn cho các dự án; trong quá trình xử lý các vướng mắc phải bảo đảm không để xảy ra tiêu cực.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối với các dự án đã được thanh tra, kiểm tra, địa phương có thể áp dụng các chủ trương của Quốc hội và Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho dự án tiếp tục triển khai. Đối với các dự án chưa được thanh tra, kiểm tra thì cần khẩn trương tiến hành thanh tra, kiểm tra để có cơ sở xử lý theo quy định…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu

Theo thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng (hệ thống 751), tính đến hết ngày 10-3, trên địa bàn tỉnh An Giang ghi nhận có 474 dự án tồn đọng với tổng quy mô 26.608ha, tổng mức đầu tư 397.538 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm dự án đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 là 23 dự án. Nhóm dự án đề xuất thẩm quyền xử lý của Quốc hội là 225 dự án. Nhóm dự án có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương là 131 dự án. Nhóm danh mục dự án đề nghị thu hồi do đã xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc hoặc đã có phương án xử lý là 95 dự án tương ứng với 4.659ha, tổng mức đầu tư 65.701 tỷ đồng.

Trong các dự án có khó khăn vướng mắc, theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang cho thấy, một số nội dung chưa đảm bảo trình tự thủ tục đầu tư theo quy định như: Dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư không đúng thẩm quyền; dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư không thông qua lựa chọn nhà đầu tư; thời điểm tham mưu chủ trương đầu tư, nhà đầu tư chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp.

Tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Tài chính sớm ban hành thông báo danh mục dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành kế hoạch triển khai các chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 đã được cấp có thẩm quyền phân công. Tỉnh An Giang cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo…

NAM KHÔI