Cộng đồng ASEAN đoàn kết sẽ dẫn dắt sự phát triển của từng nước và cả khối

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman. Ảnh: VIẾT CHUNG

AIPA Roadshow là sự kiện do Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Ban Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam khóa XV phối hợp với Ban Thư ký AIPA tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Tổng Thư ký AIPA đến tham dự các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ AIPA Roadshow tại Việt Nam, trong bối cảnh hết sức ý nghĩa khi Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hướng tới 80 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa của chương trình AIPA Roadshow. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ý nghĩa của chương trình AIPA Roadshow, thể hiện nỗ lực tăng cường gắn kết giữa tổ chức nghị viện khu vực với thế hệ trẻ - lực lượng đóng vai trò trung tâm trong quá trình phát triển của ASEAN.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman đã đạt được trong nhiệm kỳ công tác của mình. Dưới sự điều hành hiệu quả của bà, Ban Thư ký AIPA đã có nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa các nước thành viên và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của AIPA trong đời sống chính trị - xã hội khu vực.

Về phần mình, Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, được trực tiếp cảm nhận không khí phấn khởi, tự hào của người dân Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam luôn là một thành viên tích cực và trách nhiệm trong AIPA, đặc biệt trong việc thúc đẩy các sáng kiến liên quan đến thanh niên, phụ nữ và phát triển bền vững.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực và định hướng hoạt động của AIPA trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, cộng đồng ASEAN đoàn kết sẽ dẫn dắt sự phát triển của từng nước và của cả khối. Do vậy, các nghị viện thành viên cần tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi nước. Các nghị sĩ, nghị viện thành viên AIPA, nhất là các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và các vấn đề cùng quan tâm.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của AIPA; thông qua AIPA, các nghị viện thành viên có thể cùng nhau xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc, hỗ trợ hiệu quả cho các chính phủ trong việc hiện thực hóa các cam kết của ASEAN. Quốc hội Việt Nam đang tích cực chuẩn bị, đề xuất một số nội dung về các chủ đề liên quan tại các ủy ban của AIPA, sẵn sàng tham gia thảo luận, đóng góp vào các dự thảo nghị quyết, sáng kiến khác do các nghị viện thành viên AIPA đề xuất và thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA-46.

Bày tỏ hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Thư ký AIPA cho biết, Đại hội đồng AIPA-46 sẽ được tổ chức tại Malaysia vào tháng 9 tới. Cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp rất tích cực trong việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng AIPA-46, Tổng Thư ký AIPA mong được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước tham dự sự kiện quan trọng này.

ANH PHƯƠNG