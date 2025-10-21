Công ty quản lý Jack J-97 phản hồi thông tin bài hát có ca từ phản cảm

Tối 20-10, J97 Promotion - công ty quản lý ca sĩ Jack J-97 (Trịnh Trần Phương Tuấn) chính thức lên tiếng vụ nam ca sĩ bị khán giả phản ứng liên quan bài hát nghi có ca từ phản cảm, dung tục.

J97 Promotion cho biết, có tiếp nhận những thông tin và luồng ý kiến đa chiều trên mạng xã hội liên quan đến ca từ trong ca khúc mới này. Công ty này khẳng định ca từ gốc trong bản sáng tác của Jack hoàn toàn không có cụm từ “Lào gì cũng tôn” như một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi ca từ này gây ra những hiểu lầm không đáng có. Đây là một ca khúc chưa phát hành, được Jack ngẫu hứng trình diễn như một món quà ngoài kịch bản để tri ân khán giả đã ở lại chờ đợi dù đêm đã khuya. Vì ca khúc chưa có bản audio chính thức và được hát ngẫu hứng tại sự kiện, các bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch về cách diễn giải”, J97 Promotion thông tin. Mặc dù đã đưa ra lời giải thích nhưng vụ việc vẫn tiếp tục gây nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng .