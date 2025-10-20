Jack J-97 bị chỉ trích khi trình diễn bài hát có ca từ phản cảm

Vừa qua, trong một chương trình ca nhạc tại Hà Nội, ca sĩ Jack J-97 giới thiệu và trình diễn một ca khúc mới chưa đặt tên. Bài hát nhanh chóng gây ồn ào dư luận vì thể hiện cái tôi quá lớn, thậm chí ngạo mạn, ca từ dễ suy diễn nhạy cảm.

Jack bị chỉ trích khi sáng tác và trình diễn bài hát có ca từ phản cảm trong đêm nhạc tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Hiện tại, video Jack J-97 trình diễn ca khúc mới do anh sáng tác tại đêm nhạc Moonlit Childhood diễn ra tối 16-10 tại Hà Nội đang lan truyền rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Thông báo từ ban tổ chức cho thấy sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ như Nguyễn Trần Trung Quân, Hương Tràm, Thiều Bảo Trâm, Yanbi, Jack J-97,…

Điều đáng nói, phần lời bài hát của Jack J-97 có những câu hát bị nhận định là phản cảm, như: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/ Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm/ Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý/ Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu". Đáng chú ý, 2 câu hát "Fan thường kêu anh họ lào/ Lào gì cũng tôn” khiến nhiều khán giả khó chịu, bày tỏ ý kiến không hài lòng bởi nếu sử dụng cách nói lái thì lời hát dễ gợi liên tưởng dung tục, phản cảm.

Hiện tại, phía ban tổ chức và cá nhân Jack J-97 chưa đưa ra phản hồi về sự việc. Nhiều khán giả đang tỏ ra bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng, quản lý văn hóa vào cuộc, cấm biểu diễn...

Khán giả Trần Văn Thông (phường Gia Định, TPHCM) chê: “Quá thô tục, lố lăng. Đề nghị cấm biểu diễn, cấm sóng vĩnh viễn những ca sĩ biểu diễn ca khúc nhố nhăng, phản cảm”. Khán giả Huỳnh Tấn Kiệt (phường Diên Hồng, TPHCM) lo ngại: “Tính ra, fan của Jack J-97 toàn mấy em học sinh cấp 2, cấp 3 nhưng cứ ra những ca khúc thô tục, ngạo mạn như vậy thì tụi nhỏ nghe và học được gì? Tụi nhỏ chắc bị “đầu độc” tư tưởng mất thôi. Không ít phụ huynh phải lo quản con mình nghe nhạc gì thật kỹ hơn nữa”.

Trước đó, ngày 6-10, Sở VH-TT TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty J97 Promotion liên quan buổi họp báo của nam ca sĩ Jack J97 (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận. Tổng mức xử phạt 4 triệu đồng. Ngày 16-7, ca sĩ Jack J97 cùng ê kíp đăng ký tổ chức họp báo công bố dự án, nhưng hầu hết chương trình lại dành cho việc kể lể đời tư

DUY PHÚC