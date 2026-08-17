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Công ty TNHH Recess (Lazada) bị phạt 350 triệu đồng

SGGPO

Chiều 17-8, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) thông tin, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Recess (Lazada) về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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Người tiêu dùng mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử. Ảnh minh họa có dùng AI

Cụ thể, trên cơ sở tổng hợp, rà soát và ghi nhận ý kiến phản ánh của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã xác minh, phát hiện hành vi vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty TNHH Recess.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty TNHH Recess, với số tiền 350 triệu đồng về hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ mình cung cấp.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Công ty TNHH Recess nhanh chóng khắc phục hành vi vi phạm; chủ động rà soát việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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PHÚC VĂN

Từ khóa

Công ty TNHH Recess Lazada quyền lợi người tiêu dùng thương mại điện tử

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