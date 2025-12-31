VNG đề xuất lùi lịch làm việc với Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

VNG đề xuất lùi lịch làm việc. Ảnh: ZALO

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương), thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 29-12, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã gửi giấy mời Công ty cổ phần Tập đoàn VNG làm việc vào ngày 31-12. Nội dung làm việc nhằm yêu cầu VNG báo cáo các vấn đề liên quan đến việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Các nội dung yêu cầu báo cáo gồm: thông tin chung về doanh nghiệp và nền tảng cung cấp dịch vụ; điều khoản sử dụng và việc công bố, cập nhật điều khoản; chính sách, quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; việc cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dùng.

Tuy nhiên, ngày 30-12, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia nhận được văn bản của Công ty cổ phần Tập đoàn VNG đề xuất lùi lịch làm việc. Theo VNG, các thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ, chuyên môn, cần thêm thời gian tổng hợp và chuẩn bị, nên doanh nghiệp chưa thể hoàn tất vào ngày 31-12. Đồng thời, VNG cho biết đang trong quá trình trao đổi, phối hợp và làm việc với một số cơ quan quản lý khác.

Nhằm kịp thời phòng ngừa và hạn chế các rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, ngày 31-12, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ban hành Văn bản số 2111/CT-HĐM. Văn bản này yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn VNG thực hiện một số biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Cụ thể, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo theo hướng không đặt người tiêu dùng vào tình thế buộc phải đồng ý cho doanh nghiệp thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Việc người tiêu dùng thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính hình thức.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng yêu cầu VNG rà soát toàn bộ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, các thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo, cùng các quy chế, chính sách liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. Các nội dung này phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi tiếp tục áp dụng trên thực tế.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng yêu cầu VNG có biện pháp bảo vệ thông tin và tạm thời không chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba đối với những người tiêu dùng đã chấp nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo mới được cập nhật.

PHÚC VĂN