Công ty Vedan Việt Nam đón 2 đoàn sinh viên đến tham quan

Trong 2 ngày 16 và 17-4-2025 vừa qua, công ty Vedan đã tổ chức đón 2 đoàn sinh viên của Đại học quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM (khoa Kỹ thuật Hóa học - Môi trường) và trường Đại học Mở TPHCM (khoa Công nghệ Sinh học Nông nghiệp và Môi trường) đến tham quan. Đây là 1 trong những hoạt động ngoại khóa trong năm học 2026 - 2027 nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn và giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận điều kiện làm việc thực tế tại doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề

Sau khi xem video giới thiệu về nhà máy, đoàn đã được tham quan khu văn phòng, khu sản xuất, khu thể thao và cảng quốc tế chuyên dụng Vedan. Các thầy cô và sinh viên rất hào hứng với khuôn viên rộng 120ha có nhiều cây xanh, hồ sinh học, hệ thống ống dẫn tự động giữa các nhà máy cùng với dây chuyền sản xuất khép kín của Vedan. “Minigame UMAMI”- cũng giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về vị ngọt tự nhiên trong thực phẩm, chìa khóa mở ra cánh cửa thành công của Vedan Việt nam trong suốt 35 năm qua.

Đại học quốc tế - Đại học Quốc gia Tp. HCM (khoa Kỹ thuật Hóa học - Môi trường) tham quan Vedan

Đại học Mở Tp.HCM (khoa Công nghệ Sinh học Nông nghiệp và Môi trường) tham quan Vedan

Với quan điểm “Nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty” các sinh viên đã được giới thiệu về chế độ phúc lợi, huấn luyện đào tạo và tuyển dụng của Vedan, từ đó có cái nhìn khái quát và định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn trong tương lai. Sự gắn bó của hơn 800 CBCNV giàu kinh nghiệm có thâm niên trên 20 năm luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ là dấu ấn mà các sinh viên quan tâm, đây cũng chính là nét văn hóa doanh nghiệp rất đặc biệt tại Vedan Việt Nam.

Luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ, hàng năm Vedan cùng với các hội khuyến học của tỉnh Đồng Nai trao khoảng 400 triệu học bổng tiếp sức đến trường cho các học sinh – sinh viên có hoàn cành khó khăn, khen thưởng con em CBCNV có thành tích học tập tốt, tổ chức hàng trăm lớp huấn luyện đào tạo mỗi tháng để nâng cao kiến thức và tay nghề cho nhân viên, tham gia các hội chợ việc làm, đón các đoàn sinh viên đến tham quan và hướng nghiệp... Những điều đó đã giúp Vedan nhận được nhiều giải thưởng hàng năm như: Doanh nghiệp vì người lao động, Top 10 Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất, Doanh nghiệp văn hóa uy tín năm 2025...

V.D